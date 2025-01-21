汪文斌

中国和柬埔寨是守望相助、命运与共的铁杆朋友，又同为“上海合作组织大家庭”成员。中国是上海合作组织创始成员国，柬埔寨2015年成为上海合作组织对话伙伴。双方秉持人类命运共同体理念，弘扬“上海精神”，与其他伙伴一道，推动上海合作组织不断发展壮大，成为国际和地区事务中重要建设性力量。

2024年12月3日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京同对中国进行正式友好访问的柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森举行会谈。双方重申携手打造高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体的坚定决心，表明致力于做世界的和平力量、发展力量、进步力量的共同愿望。中柬两国在上海合作组织框架下的密切协调与合作，正是上述重要共识的生动体现。

中柬是维护和平稳定的同路人。中国和柬埔寨坚定支持彼此维护主权和领土完整等核心利益，共同倡导双赢、共赢，反对冷战思维、零和博弈，坚定维护地区和平稳定。两国携手促进上海合作组织与东盟等加强交流合作，汇聚起维护地区和平稳定的团结力量。中方将以担任上海合作组织2024至2025年轮值主席国为契机，同柬埔寨等“上海合作组织大家庭”成员一道，制定好上海合作组织下一阶段发展战略，并结合中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，发出在重大国际和地区问题上的共同声音，共同捍卫二战胜利成果，守护来之不易的和平与安全。

中柬是促进共同发展的实干家。两国以落实新版命运共同体行动计划为主线，加强共建“一带一路”倡议和柬埔寨“五角战略”高质量对接，合作成效显著。两国“钻石六边”合作架构不断充实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设稳步推进，重点合作项目持续落地见效，在减贫、农业、粮食安全、公共卫生、绿色经济、数字经济等领域合作不断深化。中国连续多年成为柬埔寨最大外资来源国和最大贸易伙伴，助力当地基础设施互联互通整体实现跨越式发展，为柬埔寨经济发展和民生改善带来实实在在的好处。中柬将同其他伙伴一道，围绕2025年“上海合作组织可持续发展年”主题，推进共建“一带一路”同地区国家发展战略高质量对接，为区域经济发展注入正能量，为地区国家推进现代化带来新机遇。

中柬是共建美好家园的先行者。在中柬两国领导人战略引领下，双方率先签署构建命运共同体行动计划，树立了大小国家平等相待、地区国家守望相助、发展中国家互利双赢的典范，为推动构建更加紧密的上海合作组织命运共同体注入新动力，为构建人类命运共同体发挥了示范作用。中方愿同柬方和其他伙伴一道，进一步深化上海合作组织各领域务实合作，齐心协力建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的上海合作组织共同家园，让构建人类命运共同体的前景更加光明可期。

柬方多次表示希望进一步加强与上海合作组织联系，深度参与上海合作组织活动，为促进区域合作发挥积极作用。中方愿同柬埔寨等上海合作组织伙伴一道，继续弘扬“上海精神”，携手开启“上海合作组织大家庭”新征程，推动上海合作组织继续走在时代前列，为促进地区和世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。

（作者为中国驻柬埔寨大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月21日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)