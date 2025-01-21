“千年文化的光影之旅”主题灯节闪耀西班牙马拉加——

本报记者 颜 欢

马拉加西方公园河道内的巨龙长灯。

现场观众正在观看中国文化表演。

马拉加西方公园内的熊猫彩灯。

以上图片均为本报记者颜欢摄

傍晚时分，离开门时间还有半小时，西班牙南部城市马拉加的西方公园门口已经聚集了不少人。孩子们迫不及待地透过大门往里张望绚烂的彩灯，还有人掏出手机拍摄高高的五彩灯廊。

由中国和西班牙团队合作呈现、以“千年文化的光影之旅”为主题的“马拉加灯光节”不久前正式开幕后，每天都吸引成百上千当地民众和国际游客前来观赏。现场灯笼造型、灯光设计等均以中国传统元宵灯会为灵感，共设置13个主题、30个大型灯组，共计600多盏彩灯，展现中西两国传统文化、艺术风情、生态环境等元素，为观众带来一场视觉盛宴。活动将一直持续到2025年中国元宵节。

早在2024年8月中旬，50余位中国灯笼工匠就抵达马拉加，开始制作和安装所有灯组。灯节的主办方西班牙希梅内斯集团娱乐公司经理若昂·马努埃尔说，马拉加冬日气候宜人，又是毕加索的故乡，是深受欧洲游客喜爱的旅游城市。在这里举办一场融合东西方文化的灯节，能更好地向西班牙乃至欧洲其他国家的游客展示中国千年传统文化之美，让大家更好地了解中国非物质文化遗产的传承和创新。

参观路线沿着西方公园的小河道蜿蜒，几步一景，既有动物、植物、音乐乐园等主题景观，又有相应的中国音乐作为背景音乐，美轮美奂。在“音乐灯”前，孩子们排着长队，跳跃着用双脚踏出美丽的音符和五彩的灯光；河中心40米巨龙长灯令人称赞；中国匠人特意为西班牙设计的弗拉门戈双人舞造型彩灯和源自马拉加的素馨花串灯，更是当地人的“必打卡”灯组，令人感叹中西文化交流碰撞的奇妙。

从晚上7时起，大约每隔一个小时就会举行一场中国文化表演，包括杂技、川剧变脸、民族歌舞等。来自爱沙尼亚的梅林就住在公园附近，她随着热闹的人潮一起来看灯展，专门赶来欣赏当晚的第一场杂技表演。台上远道而来的中国演员表演顶缸、转花碟等中国传统杂技项目，台下的梅林和丈夫、孩子屏息凝神，专注欣赏。“不仅花灯美，表演也很精彩。”她说。

马努埃尔说，彩灯从中国来，营造的是合家欢的氛围，希望通过举办灯会让当地民众在冬夜中得到更多温暖和趣味。“马拉加是我们的‘试验地’。看到大家都这么喜欢，今年我们还准备把中国灯会推广到西班牙、葡萄牙的其他城市，之后再陆续扩大到欧洲其他国家。”他对未来在欧洲推广中国彩灯很有信心。

一直到今年2月中旬，来自中国的瑰丽彩灯都将在这座地中海艺术之都的夜空下闪耀。马拉加人罗莱纳说，自从在社交媒体上看到了中国灯节的介绍，就一直想着要带家人来看看，果然非常精彩，“中国彩灯把城市装点得更美丽了”。

（本报马拉加电）

《 人民日报 》（ 2025年01月21日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)