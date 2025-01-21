——访世界经济论坛总裁兼首席执行官博尔格·布伦德

本报记者 任 彦 崔 琦

“中国在世界经济和全球贸易领域具有举足轻重的地位，将继续成为全球经济增长的重要引擎。”在世界经济论坛2025年年会举办之际，世界经济论坛总裁兼首席执行官博尔格·布伦德接受本报记者专访时表示，“中国的主张和行动将帮助世界重建信任，不仅有利于贸易和经济发展，也将有助于促进世界和平。”

“习近平主席在达沃斯论坛发出的声音穿越时空，为解决人类面临的共同问题贡献智慧与力量，为变乱交织的世界提供宝贵的确定性和稳定性。”布伦德表示，只有加强全球合作、坚持经济全球化正确方向，才能有效应对当今人类面临的深刻复杂挑战。在这一背景下，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，强调坚持真正的多边主义，为破解时代难题提供了中国方案。

布伦德介绍，本届论坛年会以“智能时代的合作”为主题，邀请各方探讨加强合作之道，共同把握智能时代的发展机遇。“不久前，世界经济论坛发布《全球合作晴雨表》报告称，面对充满挑战的全球局势，合作是应对重大经济、环境和技术挑战的必由之路。这与中国加强全球开放合作的主张不谋而合。”布伦德说。

自上世纪90年代起，布伦德经常访问中国，已走访过北京、天津、苏州、上海、大连、西安等多个城市，对中国的创新驱动发展战略印象深刻。“近年来，中国从基于投资和基础设施等的增长转向基于创新引领的增长，在绿色能源和科技研发方面加大投资力度，不断培育新质生产力，这已成为中国经济发展的显著特征。”布伦德说。

布伦德表示，中国扎实推动科技创新和产业创新深度融合，培育发展新兴产业和未来产业，推动科技开放合作，朝着2035年建成科技强国的目标不断迈进，“中国‘十四五’规划纲要明确提出，全社会研发经费投入年均增长7％以上。积极的政策支持和研发投入的增加，共同推动中国在创新和技术进步方面取得重要成就。”

“除了加强本国科技创新，中国还不断拓展国际科技合作，已成为全球科技创新的重要参与者。”布伦德表示，中国已与相关国家共建70余家“一带一路”联合实验室，促进了区域和全球科技合作和经济发展，“中国的学术机构也正积极寻求与全球科研机构的合作，并推动全球科技创新成果更多惠及全球南方国家，造福更多人民。”

世界知名管理咨询公司科尔尼发布的《2024年全球外商直接投资信心指数报告》，将中国的排名由2023年的第七位上调至第三位，在新兴市场专项排名中中国位居榜首。“中国不断优化投资环境，持续扩大高水平对外开放，推出了简化签证手续等具体措施。”布伦德说，这些举措有助于中国深度融入世界经济，营造更加公正、透明、可预期的全球商业环境。“世界经济论坛支持中国的开放举措，希望同中国一道推动各国共同繁荣和包容性发展，共同促进世界经济稳定和增长。”布伦德说。

今年6月，世界经济论坛第十六届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）将在天津举行。“夏季达沃斯论坛是全球领袖分享见解、促进合作的重要平台，我对即将举行的夏季达沃斯论坛十分期待。”布伦德表示，中国是全球治理的重要参与者和贡献者，世界经济论坛将继续与中国深化合作，共同探索全球性挑战的解决方案。

《 人民日报 》（ 2025年01月21日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)