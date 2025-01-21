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特朗普宣誓就任美国总统

2025年01月21日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社华盛顿1月20日电  （记者颜亮、熊茂伶）美国东部时间20日中午，特朗普在国会大厦圆形大厅宣誓就任美国第四十七任总统。

　　特朗普随后发表就职演讲。他说，美国政府面临信任危机。多年来，激进而腐败的既得利益集团从美国公民身上攫取权力和财富，而美国的社会变得破碎不堪，“几乎无可救药”。美国政府甚至无法应对简单的国内危机，在为外国提供源源不断军援时，却无法为本国人民提供庇护。

　　特朗普宣布将签署一系列行政令，包括宣布南部边境进入国家紧急状态，并派遣军队抵御所谓非法移民“灾难性入侵”；宣布国家能源紧急状态，加大传统能源开采，结束拜登政府“绿色新政”，撤销电动车优惠政策以拯救美国传统汽车工业；建立对外税务局，对外国进口产品加征关税；宣布美国政府将只承认男女两个性别；将“墨西哥湾”改名为“美国湾”；将扩张美国领土，把美国国旗插上新的地平线；将把美国宇航员送往火星。

　　美国副总统万斯当天也宣誓就职。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月21日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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