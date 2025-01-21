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讲述人物故事 开展对话交流

2025年01月21日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　“凝心·聚力2025”环球人物年度盛典现场。
　　祁祥鹏摄

　　近日，“凝心·聚力2025”环球人物年度盛典在京举行。此次活动邀请国内外各领域有突出贡献和重要洞见的人物，讲述人物故事、开展对话交流，让读者看到不同维度、不同角度、更有深度的中国故事、世界故事、时代故事。

　　

　　培养世界数学舞台的中国力量

　　菲尔兹奖得主、清华大学求真书院院长  丘成桐

　　我在清华大学创办求真书院，为的就是培养一批杰出的、有创意的、有能力带领中国走一条崭新科技大道的学者。求真书院每年在中国招生不超过100人，我们遴选了一些极具数学天分且十分年轻的学生。如今，第一届领军班已经大四，学生水平可以媲美世界任何一流大学！

　　这几年我走访各地，发现中国的特殊人才并不鲜见。2022年以来，我陆续在中国50多个知名中学授牌成立少年班，为那些有天分、有潜力的孩子设计与世界接轨、符合科技最新发展趋势的培养计划。2024年11月，我又牵头设立了专门培养中国最顶尖中学人才的“杰出少年示范数学班”项目。我把他们看作是中国数学的“国家队”，期望他们产生顶尖的数学成果，在包括人工智能、大数据、量子计算等方向实现突破。我相信，集中力量，让大学教授参与到中学生的培养中去，一定能取得意想不到的效果。

　　

　　把科学知识讲给普通大众听

　　中国工程院院士、清华大学化学工程系教授  金  涌

　　近十几年来，我把自己的主业转向科普，把复杂的科学知识通过简单易懂的方式，讲给普通大众听。绿色低碳转型，发展新质生产力，这将是今后经济活动的内核。而碳中和则是未来中国经济增长和转型的最大驱动力。要依靠大幅度、颠覆性的科技创新，要发展高端制造业等新质生产力，两者相辅相成，目标一致。

　　简单来说，可以从三个层面来实现。第一，产业结构转型。推动传统资源密集型低端产业、重工业，向高端制造业、高技术产业发展。第二，以科技创新推动能源效率提高。第三，建设一个零碳排放的电力供应系统。人类未来能源的解决方案可能是“再生能源+储电”，由此组成智能电网支撑整个经济能源的需求。

　　对于科普这件事，我还会一直做下去，科普对于中国的长远发展非常重要。我也很高兴地看到，我们国家现在非常重视科普，我愈发感觉找到了自己的“战场”。

　　

　　中国高质量发展具有全球意义

　　比利时前驻华大使  帕特里克·奈斯

　　中国迈向高质量发展的过程经历了深刻转型。随着经济不断发展和繁荣，中国从生态视角推动高质量发展，实施了多项政策举措。中国一直坚定提高空气质量，制定严格的排放标准和推广清洁能源，大幅减少了主要城市的空气污染。

　　在扩展可再生能源方面，中国是全球最大的可再生能源投资国，积极推动太阳能、风能和水力发电等大型项目建设，不仅降低了碳排放，还创造了新的经济机遇。在生态保护区建设方面，通过建立国家公园和自然保护区，中国有效保护了生物多样性，并维护了关键生态系统的完整性。在绿色金融方面，中国发展了绿色金融机制，例如绿色债券和环保基金，这些机制将资本引导至可持续项目。

　　中国高质量发展取得的成果具有全球意义，作为全球最大的经济体之一，中国向绿色经济的过渡为其他国家树立了榜样。通过前瞻性的政策、创新的解决方案以及全球合作，中国正在为建设一个更加绿色和繁荣的世界开拓道路、砥砺前行。

　　

　　追求梦想一定大有作为

　　国际宇航科学院院士、中国遥感委员会主席  顾行发

　　我的飞天梦，源于牛郎织女的故事，以及看到喷气式飞机在天空划出痕迹时的无限遐想。1982年，大学毕业时，我被分配到国家测绘总局测绘研究所航测室，那时候，中国相关技术落后，我的飞天梦还只能存在脑海中，触不可及。1984年，我非常幸运地得到了赴法国公费留学的机会。20多年前，回国效力的时机成熟，我来到中国科学院工作，担任国家高分辨率对地观测系统应用系统总设计师，为国家规划航天遥感系统。

　　回国20多年，我有幸参与并见证了我国航天遥感从小到大、从弱到强的巨大变迁。过去的一年，中国实施了60余次火箭发射，将200多个航天器送入太空，空间站、嫦娥探月、火星探测都取得重要进展。我心中充满无限的自豪！一个中国人的自豪！一个航天追梦人的自豪！我的经历使我认识到，只要有梦，一直去追求，就一定大有作为！

　　

　　探索农业创新之路

　　国际欧亚科学院院士、中国农业科学院都市农业研究所首席科学家 杨其长

　　粮食生产的核心载体是耕地。如何用有限的耕地来保障粮食安全，拓展耕地的空间到底在哪里？答案就是，科技创新。我从事的研究领域是设施农业和植物工厂，聚焦如何用工程技术手段拓展耕地。一是如何实现向空间拓展耕地，攻克植物工厂技术；二是如何向戈壁沙漠拓展耕地，攻克沙漠设施农业技术。

　　近年来，我们首次把植物工厂研究拓展到水稻、小麦等大田作物，创建一个全新的领域——“作物育种加速器”。最近，塔克拉玛干沙漠“锁边合龙”行动引起社会广泛关注，也为向沙漠拓展耕地提供了可能。

　　2019年，我在南疆开展沙漠设施农业研究。在沙漠上建设温室难度很大，我们先后攻克了沙土螺旋地桩基础、装配式结构、柔性保温墙体、太阳能主动截获蓄热调温以及空气取水等重大关键技术，建成了1.2万亩沙漠设施农业示范基地，为向沙漠拓展耕地提供了示范样板。

　　未来，我将和团队一道，在颠覆性技术创新上继续发力，为拓展更多的耕地空间、大幅提升食物产能作出更大的贡献。

　　

　　每个人都应为世界和平而努力

　　迪拜中阿卫视首席记者  方浩明

　　我出生在伊拉克首都巴格达，出生后不久国家便遭遇战乱。小时候，我最大的梦想是能过上和平的生活。2011年，我们全家来到了中国。14年间，我在中国学习生活，认识了很多朋友，见证了中国的快速发展，我看到了中国为世界和平作出的贡献。

　　近两年，我参与报道了中共二十大、2023年和2024年中国全国两会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中阿合作论坛、中非合作论坛北京峰会等，还在北京见证了沙特和伊朗恢复外交关系、巴勒斯坦各派代表签署《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》等，相信这些历史性时刻会给世界和平带来更多希望。

　　我们生活在一个和平的国家而不是和平的世界，是中国让我们过上了和平的日子。世界是大家的，每个人都应为世界和平而努力，我们一起加油。祝愿世界和平，祝阿中友谊长存！

　　

　　带着热爱坚定前行

　　中国游泳运动员、奥运冠军  孙  杨

　　每一位运动员都像是一颗孤独而又炽热的星体，在自己的轨道上奋力奔跑，追逐着梦想与荣耀。而我，在泳池这片蓝色的天地里，度过了无数个为梦想拼搏的日夜。

　　教练为我们指引方向，队友相互激励、共同成长。正是这种凝心聚力的力量，支撑着我在泳坛不断前行，去面对一场场国内外大赛，去冲击一个个看似遥不可及的纪录。每当我跃入水中，把浪花甩在身后，心中的那份欣喜就是最好的回报。

　　2024年的体育世界，众多运动员在赛场上用汗水与拼搏诠释着体育精神，无论胜负，都展现出了强大的凝聚力与向心力，他们身上散发着青春的活力与对体育的热爱。展望2025年，我心中充满了期待与决心。失败曾让很多强者黯然离场，从零开始也让很多天才怯懦退却。但我坚信，真正的强者永远不缺从头再来的勇气。冠军或许会老去，但我们秉持的不屈的体育精神会一直熠熠生辉。

　　

　　团结起来共同发展

　　财经作家、评论员  崔传刚

　　中国不仅要坚持对外开放，还要把对外开放提升到新的水平。党的二十届三中全会提出，开放是中国式现代化的鲜明标识。不管是引进来还是走出去的企业，我们都应秉持积极有为的态度，做好服务，做好引导，努力提供一个相对稳定、可预期的环境，创造新的机会，同时减少风险。

　　目前，国际环境有很多不确定性。在这种情况下，我们更需要持续推进高水平对外开放，这不仅有利于我国的长期稳定健康发展，也有利于世界经济发展及和平稳定。

　　近年来，一些国家采取封闭举措、搞孤立主义，这其实是双输的做法，是非常有害的。发展中国家必须团结起来共同发展，彼此之间更要开放、包容。各个国家、民族、文明之间应该求同存异，多寻求共同利益，实现双赢、多赢。

　　

　　让国外消费者感受中国文化魅力

　　浙江洁丽雅网络科技有限公司总经理  石展承

　　洁丽雅是有着39年历史的企业，从毛巾到现在全品类的家纺产品，各方面业绩都不错。感受到了中国消费者对于民营企业、传统制造业的包容和喜爱，我们才更有信心把产品推向世界。现在，外贸跨境电商日趋成熟，发展迅速，对于传统制造业出海、品牌出海都大有好处。

　　面对挑战与机遇并存的现实，我们首先要做好自己的产品，用品质说话，让外国的消费者感受到中国制造的美和好。当下年轻人处于文化自信的年代，我们非常自豪，但我们绝不会盲目自信。其实，不经意的生活小物件承载着一个国家和民族的文化和生活的态度，我们希望通过产品让国外消费者感受中国文化魅力。

　　

　　与世界各地的创业者交流

　　北京无限港文化科技有限公司创始人兼CEO、国际校友人才联盟秘书长 马  赫

　　近两年，想来中国创业的外籍人才特别多。2024年，我负责的国际人才创业大会，海外报名已经超过1800人。大家认可中国市场，相信在这里有更多学习和交流的机会。从前，外籍企业家来中国大多为考察市场、寻找投资机会、采购商品等。如今，他们来中国的主要目的是学习，学习中国的经验、中国的科技，希望跟中国有更深层次的交流。

　　不少外籍企业家普遍认为，中国在农业、科技、能源等关键领域取得很多突破。他们希望将中国科技、中国智慧带回他们的国家，一方面促进和引导中国企业在当地发展，另一方面给当地提供学习的机会，实现真正意义上的双向奔赴。人才是非常宝贵的资源，我们要完善思路、完善服务，发挥桥梁作用，助力国内外共同发展。

　　

　　百闻不如一见，百见不如实践

　　中国外文局外籍专家、汉语桥俱乐部开罗站副主席  刘正曦

　　去年11月初，我参加了在北京举行的首届世界古典学大会。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富，这让我感受到中国在文化方面越来越开放和自信。2024年是埃中建立全面战略伙伴关系10周年。去年7月起，“金字塔之巅：古埃及文明大展”在上海开展，掀起了观展热潮；去年8月，中国军机赴埃及参加航展飞越金字塔的画面，被网友称为“历史性同框”。

　　不只是与埃及，中国正在与阿拉伯国家以及整个世界寻求合作。中国出台的免签政策，让很多外国朋友有机会来到中国，亲眼看看中国。俗话说“百闻不如一见”，我想给它加一句，“百见不如实践”。中国不论在经济领域还是文化领域都拥有超大市场，中国坚持多边主义，不管一个国家是强、是弱、是大、是小，中国都会展现出最大的尊重。这是大国担当，也是其他国家选择与中国合作的原因。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月21日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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