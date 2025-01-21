法兰克福家纺展中国参展企业数量创新高

本报记者 刘 赫 郭梓云

外国客商在中企展台前问询。

本报记者 刘 赫摄

为期4天的2025年法兰克福国际家用及商用纺织品展（以下简称“法兰克福家纺展”）日前在德国法兰克福会展中心落下帷幕。作为全球家纺行业规模最大的展会，本届法兰克福家纺展吸引了来自65个国家和地区的3000多家展商参展。其中，中国展商有1040家，比去年增加近15%。多年来，中国家纺企业与欧洲客户深化合作，助力行业繁荣和绿色发展。

可持续发展成为行业趋势

挂毯、枕套、坐垫，这些常见的生活用品在展会上成为富有艺术气息的作品。设计师还用纺织品边角料重新缝合拼贴，制成精美的挂毯、枕套等物件挂在显眼位置，以提醒家纺业更加重视资源的循环利用。

可持续发展是本届展会的重要理念。会展中心3号馆聚焦纺织品从纤维作物种植，到废弃物再利用的全过程。记者走进“自然不平衡”专区，仿佛进入一个万物共生的空间——手触之物均为纯天然原料，未经漂白的粗布线条分明，是当下备受市场推崇的天然面料。设计师约瑟夫·格里马谈起对“自然不平衡”主题的理解：“原色、自然纹理使每件作品都独一无二，自然的不完美恰恰体现了纺织品的真实与本源。”

“再生设计”专区以“在我们之中”为主题，占地650平方米的中心展区为观众营造了一个沉浸式体验空间：用可回收纱线和再生面料制成悬挂艺术品、沙发和座椅；利用人工智能视觉技术，将纺织品实物与虚拟世界融合，让观众亲身体验科技为纺织品设计带来的灵感。知名设计师帕特里夏·奥奇拉认为，在设计初期就要结合纺织材料的来源，着眼未来生活方式，并充分考虑每一个环节对环境的影响，才能实现家纺行业的可持续发展。

在“生态经济”专区，参展商、买家可与绿色官方标识授权机构和环保认证机构对接，获取环保面料生产厂家的详细信息以及行业绿色发展最新信息。2024年法兰克福家纺展首次设立“生态经济”专区，并创建了世界纺织专家网络，目前已吸引全球约50万名参展商、设计师等参与。法兰克福展览集团董事会成员白德磊表示，法兰克福家纺展为推动全球纺织业稳步增长和国际合作提供重要平台，促使从业者思考纺织业如何走上资源循环利用和可持续发展的道路。

中企创新产品丰富多样

本届展会上，中国展团展出面积超1.8万平方米，比去年增加约20%。有110家中国展商进入欧洲馆和精品馆，比去年翻一番。在16个细分场馆中，中国展商覆盖13个，体现了中国家纺行业门类之齐全、产业链之完备。

新技术、新材料在产品端的应用更加丰富。中国最大的热塑性弹性体材料（TPE）生产商——青岛优梦家居展示了这种材料在床垫、枕头、坐垫等家居产品上的应用。记者体验后发现，该材料触感柔软凉爽。公司国际贸易部经理蒋林青介绍：“热塑性弹性体材料制成的释压网格能够根据身体形状灵活弯曲、动态释压，有助于缓解身体部位压力，市场反馈良好，海外销量大幅提升。”

针对传统皮革异味大、易龟裂褪色等缺点，深圳赛尔凯创新科技有限公司研发的有机硅高性能皮革，具有易清洁、耐腐蚀、可循环利用等特点，被广泛应用于汽车座椅中。公司负责人刘詹士表示：“创新是中欧企业的共同追求，新技术、新材料的研发和应用助力整个行业升级。”

蚕丝被上的刺绣图案栩栩如生，丝巾上绘制的“金桂飘香”灵动飘逸。主营丝绸产品的苏州太湖雪丝绸股份有限公司展示的多款新品吸引不少外国客商驻足。“我们在做大做精传统丝绸产业的同时，又以创新驱动产业升级。”太湖雪销售经理曹玲告诉记者，公司引入绿色技术和环保工艺，契合欧洲消费者环保需求。

在福建赛隆科技展台，记者看到各种纺织废料经过先进的回收工艺，被重新加工为合成纱线和布料，实现“从纺织品到纺织品”的循环。“新技术有助于延长纺织品使用周期，已广泛应用于鞋子及各类服装的制作中。”公司市场总监左周告诉记者。

法兰克福展览（香港）有限公司董事总经理温婷表示，中国参展商凭借自身的硬实力，向国际市场展示了丰富多样的创新产品，新材料、新工艺、新技术的研发应用积极助力碳减排。

中欧合作推动产业升级

中国纺织品进出口商会数据显示，2024年，中国纺织服装出口额超3000亿美元，同比增长2.8%。作为全球最大的纺织品生产国和出口国，中国积极拓展与欧洲各国的合作，为全球纺织业增长注入动力。

作为家乐福、奥乐齐等全球知名品牌的供货商，江苏企业海聆梦家居在开展首日就接待了大量客户。公司负责人倪晨告诉记者：“这是我们第二十二次参加法兰克福家纺展，从小订单起步，到客户群壮大，我们用过硬的质量和不断迭代的新品，赢得欧洲客户的信任。”

在东莞赛诺家居用品展台，几名工作人员正与合作多年的欧洲客户交流并介绍新产品。该公司致力于慢回弹材料的研发和生产，提供太空棉床垫、枕头以及旅行和办公等系列家居用品，受到德国市场欢迎。正在展台洽谈业务的欧洲客户告诉记者：“我们与赛诺合作多年，中国企业不断创新的努力和对客户的全力支持是延续我们之间合作的重要原因。”

“现在越来越多的欧洲纺织品企业选择与中国伙伴合作，实现互利共赢。”欧洲纺织品协会可持续发展政策研究员叶卡捷琳娜·斯托扬诺娃认为，作为全球最大的纺织品出口国，中国在全球供应链中的作用举足轻重。

比利时联合纺织品有限公司深耕中国市场20多年。“中国纺织品制造全球领先，我们非常看好中国市场前景。未来将继续深化对华合作，共同促进全球纺织业发展繁荣。”公司副总裁陶秩昀对记者表示。

（本报德国法兰克福电）

《 人民日报 》（ 2025年01月21日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)