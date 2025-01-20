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外交部：中方欢迎并祝贺尼日利亚成为金砖伙伴国

2025年01月20日16:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月20日电（记者曹嘉玥、马卓言）就尼日利亚成为金砖伙伴国，外交部发言人毛宁20日表示，中方对此表示欢迎并祝贺，愿同其他金砖成员和伙伴国一道，促进“大金砖合作”高质量发展，为推动构建人类命运共同体作出更大的“金砖贡献”。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，2025年金砖主席国巴西发表新闻公告，表示尼日利亚已成为金砖伙伴国。中方对此有何评论？

　　“中方欢迎并祝贺尼日利亚成为金砖伙伴国。”毛宁说，尼作为发展中大国和“全球南方”重要力量，积极参与金砖合作，不仅有利于自身发展，也符合金砖国家和“全球南方”共同利益，相信将为金砖机制发展作出积极贡献。

　　毛宁表示，金砖大家庭迎来新的伙伴国，标志着金砖机制的代表性进一步扩大，感召力和影响力更加彰显。“中方愿同其他金砖成员和伙伴国一道，秉持开放包容、合作共赢的精神，拓展各领域务实合作，促进‘大金砖合作’高质量发展，为推动构建人类命运共同体作出更大的‘金砖贡献’。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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