新华社加沙1月20日电 题：加沙停火初生效 持久和平仍脆弱

新华社记者段敏夫 尹炣

当地时间19日11时15分，加沙地带停火换俘协议正式生效。当晚，3名被扣押在加沙地带的以色列人被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）释放并抵达以色列。20日，搭载巴勒斯坦获释人员的车辆抵达位于约旦河西岸城市拉姆安拉附近的拜图尼亚。

不过，协议生效并非一帆风顺，较原定时间推迟近3小时。原因是以色列一度称未收到哈马斯提供的计划于当天释放的被扣押人员名单。以军炮兵和战机随后袭击了加沙地带北部和中部的多个目标。

分析人士指出，新一轮巴以冲突延宕15个月后，加沙地带终于迎来和平曙光。协议生效历经波折预示其全面执行挑战重重，维系和平的根基依旧脆弱。

停火协议执行挑战多

停火协议生效后，人道救援物资开始通过拉法口岸运往加沙地带。巴勒斯坦安全部门人士告诉新华社记者，19日当天，已有多辆装载人道救援物资的车辆经过以色列方面的检查后进入加沙地带，这些物资将被尽快分发给当地居民。与此同时，成千上万流离失所的巴勒斯坦人踏上了回家的路。

哈马斯在一份声明中重申，将“致力于执行协议条款”并监督人道主义援助进入加沙。据美联社报道，以色列释放了90名巴勒斯坦被扣押人员，其中主要是未成年人和女性。

有关加沙停火能否持久，分析人士指出，停火协议涉及多个阶段，时间跨度大，存在多次交换在押人员及遇难者遗骸的“敏感关键节点”，协议能否全面、平稳落实将考验双方诚意。

巴勒斯坦政治分析人士萨比尔·拉迪说，加沙停火协议的生效时间比原定推迟，在协议达成和生效的关键节点，以色列和哈马斯多次产生分歧，体现出长期军事对立导致双方互信缺失。拉迪认为，双方仍在不断拉扯试探，而这种试探一旦“过度”或引发对方“过度”反应，可能导致停火协议崩盘。

上海外国语大学中东研究所副教授赵军表示，历史上有不少巴以停火或和解的协议以失败告终，此次双方能否全面落实协议条款还有待检验。一方面，以色列可能随时寻找借口发起军事行动，哈马斯也可能在协议执行过程中出现反击以色列的行为；另一方面，外部因素影响不可忽视。美国新一届政府并非“两国方案”的支持者，或将给停火协议分期执行带来不确定性。

据媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡此前称，这只是“临时停火”，保留“在必要时恢复战争的权利”。哈马斯则警告说，停火能否实施取决于以色列是否“履行承诺”。

停火冲击内塔尼亚胡执政

有分析认为，加沙停火协议生效在一定程度上削弱了内塔尼亚胡的执政基础。协议生效前，以色列国家安全部部长本-格维尔宣布辞职，他领导的极右翼犹太力量党退出内塔尼亚胡领导的执政联盟。

自新一轮巴以冲突爆发以来，本-格维尔多次威胁称，若以色列与哈马斯达成停火协议，犹太力量党将退出执政联盟。以色列媒体19日报道，本-格维尔致信内塔尼亚胡表示，停火协议生效表明内塔尼亚胡已“向恐怖协议妥协，跨过了意识形态红线”。

犹太力量党在以色列联合政府中占有6个席位，退出后内塔尼亚胡领导的执政联盟仍在议会120个席位中占微弱多数。不少媒体和分析人士指出，本-格维尔的辞职削弱了内塔尼亚胡的执政基础。若引发更多极右翼议员效仿，内塔尼亚胡领导的执政联盟将失去议会多数席位，从而被迫提前举行大选。

以色列智库犹太人政策研究所高级研究员什穆埃尔·罗斯纳说，本-格维尔的离开很可能会缩短内塔尼亚胡政府的“生存时间”。

下个目标是胡塞武装？

加沙停火协议生效后，以色列同胡塞武装之间的冲突成为地区新焦点。2024年12月以来，以色列和胡塞武装互相袭击的频率升高。分析人士认为，未来一段时间双方冲突可能会缓和，但如果停火协议破裂，双方或将重新发起攻击，导致冲突升级。

也门战略事务研究员穆斯塔法·纳吉表示，胡塞武装攻击以色列主要是表达对巴勒斯坦的支持，胡塞武装袭击红海水域的美国军舰是因为美国不但支持以色列，还多次对胡塞武装目标发动空袭。胡塞武装并未展现出追求长期、全面战争的意图。同时，以色列的战略重心仍在应对加沙地带的哈马斯、黎巴嫩真主党以及伊朗。美国同样不希望中东局势因胡塞武装而失控，特别是在保障红海航运安全方面。

纳吉指出，虽然以色列和胡塞武装发生全面战争的可能性较低，但目前仍存在冲突升级的触发点。胡塞武装此前表示，在加沙停火协议生效后，将停止对以色列的攻击，但前提是以色列必须履行停火承诺。如果以色列被控违反协议，该组织将继续采取军事行动。此外，胡塞武装与伊朗关系密切，而以色列长期将伊朗视作主要威胁。倘若伊朗加大对胡塞武装的支持，可能促使以色列把胡塞武装视为更直接的威胁，进而采取更激烈的行动。

(责编：刘叶婷、张悦)