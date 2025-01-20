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全球瞭望｜埃及中国问题专家：春节是连接中外文化的桥梁

2025年01月20日14:31 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月20日电（记者姚兵 顾嘉晖）埃及中国问题专家、埃及驻中国大使馆前媒体顾问艾哈迈德·萨拉姆18日在埃及官方媒体《共和国报》网站发表文章《中国春节：促进共存与支持全球文明的文化遗产》。他在文中表示，春节是连接中外文化的桥梁。

　　文章表示，2024年12月，联合国教科文组织将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录，这不仅是对中国悠久文化传统的认可，也彰显了春节作为全球文化桥梁的意义。

　　文章说，春节不仅仅局限于中国，它已跨越国界，成为全球华人社区的共同庆典。从纽约到巴黎，从悉尼到埃及，红灯笼、舞龙、烟花等丰富多彩的节日元素以及多姿多彩的庆祝活动，不仅展示了中国文化的独特魅力，更促进了不同文化间的交流与理解。这些活动吸引了成千上万的游客，成为连接中外文化的桥梁，展现了文化多样性的美丽与和谐。

　　文章还说，在埃及，华人社区的春节庆祝活动已成为一项融合埃及和中国文化的年度活动，包括艺术表演、传统集市和中餐烹饪体验，参与者能在活动中品尝到正宗的中餐，体验中国传统文化。

　　萨拉姆还在文中分享了他与中国人民共度春节的宝贵经历，包括他在北京留学期间和在中国工作期间参加的春节家庭聚会等交流活动。这些经历让他深刻体会到了中国文化中重视家庭的价值观，以及春节所承载的情感和社会意义。

　　萨拉姆呼吁全球民众参与春节庆祝活动，从而更深刻地理解包容、和谐与共存的重要性，共同守护和传承这份宝贵的文化遗产，共同构建一个更加包容、多元与和平的世界。

(责编：刘叶婷、张悦)

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