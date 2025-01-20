中国驻伊拉克大使崔巍应邀出席研讨会并发表主旨讲话。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

人民网迪拜1月20日电 （记者管克江）巴格达消息：伊拉克共产党18日在巴格达举办了主题为“中国的新发展：前景与挑战”的研讨会。伊政府、议会、智库、媒体等各界代表200余人出席。

伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米表示，举办此次研讨会的目的是交流学习中国的发展经验。过去几十年，中国取得了经济长期发展的奇迹，经济社会发展取得巨大成就。伊拉克正处在发展的关键时期，借鉴中国发展经验有助于促进伊拉克经济社会发展。当前，许多中企参与了伊拉克的基础设施建设和资源合作，期待伊中进一步加强各方面合作。

中国驻伊拉克大使崔巍应邀出席研讨会并发表主旨讲话，结合中国共产党的历史讲述了中国的发展历程和成就，强调习近平新时代中国特色社会主义思想不仅为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业指明了正确方向，也始终以世界眼光关注人类前途命运，为人类发展和进步贡献了中国智慧，表示中国式现代化的推进为中伊合作提供广阔合作空间，中方愿同伊方携手，共同努力构建面向新时代的中阿命运共同体。

伊拉克外交官希克马特·达乌德表示，中国的发展经验独特而珍贵，为各国发展树立了榜样，伊拉克的经济振兴进程必将从中获得巨大机遇。

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