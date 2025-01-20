新华社耶路撒冷1月19日电 现场直击｜停火与团圆，470天的等待

新华社记者王卓伦 陈君清 冯国芮

“470：11：15：00”，在位于特拉维夫的以色列国防部门前广场上，黑底红字的计时牌随着本轮巴以冲突进行，一秒秒无声地跳动着。

当地时间1月19日11时15分，加沙停火协议生效。历经470个漫长的日夜，冲突终于迎来难得的停歇。

计时屏幕下，聚集着成百上千的以色列民众。他们眼中既有疲惫，也有渴望。旁边另一块屏幕上，新闻画面正直播着停火协议实施动态。

“换人”是促成停火的关键。17时许，直播画面中，三名在加沙地带被扣押了470天的以色列女性终于出现。在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员护送下，她们坐上红十字国际委员会的车辆，车辆四周被巴勒斯坦民众挤得水泄不通。画面的背景是支离破碎的街道和随处可见的废墟。

这三名女性是根据停火协议获释的第一批被扣押人员。当屏幕上显示她们乘坐的车辆缓缓启动，以色列国防部门前广场上爆发出一阵欢呼。有人挥舞着手臂，有人热泪盈眶。

470天前，即2023年10月7日，哈马斯向以色列发动突袭，导致约1200人死亡、约250人被带到加沙地带扣押。这场突如其来的袭击使以色列陷入震惊和悲痛。以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动，加沙地带陷入无休止的炮火与死亡。迄今，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4.6万巴勒斯坦人失去生命，生离死别无处不在。

“无尽战火带来的，只有无尽的痛苦。”在国防部门前广场上，以色列人大卫对新华社记者说。“无论在以色列还是巴勒斯坦，许多家庭都在经历着无法言说的苦难。我们需要和平共存在这片土地上。”

18时许，以色列军方宣布，三名获释女性已安全抵达以边境。经初步检查后，她们搭乘以军直升机前往特拉维夫的医院接受进一步观察和治疗。医院门口，人们抬头仰望，焦急等待。

“我在医院工作多年，见过无数架直升机到来，它们载着战争的受害者，包括士兵、平民和孩子。”一名护士对记者说。“今天，我在寒风中站了4个小时，但这与许多人470天的苦苦等待相比不算什么。我希望，这是最后一次战争。”

这一天，许多巴勒斯坦家庭也将迎来久违的团聚。当晚，90名被关押的巴勒斯坦人获释，他们走出被高墙包围的以色列监狱，充满期盼地乘车驶向等待已久的家人。据巴勒斯坦方面统计，近年来已有上万名巴勒斯坦人因“危害地区安全”等指控遭以色列关押。

在约旦河西岸的拉姆安拉和纳布卢斯，庆祝的人群涌上街头，燃放烟花，挥舞国旗。在拉姆安拉附近的卡兰迪亚难民营，巴勒斯坦人沙德一家早早布置好房间，挂上彩带、备好糖果，等待17岁的女儿回归。“我的女儿被关押了一年多，我此刻的心情，真的难以形容。”沙德的声音中既有压抑的激动，也有难掩的苦涩。

无数人期待着停火的一天，但和平的前路仍然坎坷。根据协议，停火分为三个阶段，第一阶段将持续42天。哈马斯承诺释放33名被扣押在加沙地带的以色列人，以色列则需释放1890名巴勒斯坦被扣押人员。

然而，停火协议在第一天就出现了波折。协议原定19日8时30分生效，但以军方发言人哈加里却发表视频声明说，因以方未收到哈马斯提供的三名获释人员名单，以军将继续作战。以军随后袭击加沙地带北部和中部多个目标，造成新的伤亡。

在冷冽的停火之夜，团圆带来的抚慰仍然有些沉重。人们笑着、哭着、尽情拥抱，用歌声掩盖战火留下的伤痛。然而，这片土地上更多的家庭，依旧在漫长的等待中承受着孤独与绝望。所幸，和平的曙光已微微显现，人们深切企盼和平的真正到来。

(责编：刘叶婷、张悦)