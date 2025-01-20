“Dream the World”国际儿童画展现场。主办方供图

人民网巴黎1月19日电（记者于超凡）当地时间1月18日，第六届“Dream the World”国际儿童画展在法国卢浮宫卡鲁塞尔厅举行。本次画展展出了近千幅儿童画作，充分展现了孩子们丰富的想象力、独特的视角，以及他们对世界的观察与热爱。

画展吸引了来自全球多个国家的儿童及家庭参与，通过艺术这一桥梁传递童真与希望，为世界呈现了一幅充满跨文化色彩的梦想画卷。欧洲艺术家协会可持续发展官埃斯泰尔表示：“艺术是孩子们与世界对话的语言。通过这次画展，我们希望每一位孩子都能感受到艺术的力量，并找到表达自我和传递梦想的方式。”

法国荣誉军团骑士勋章获得者安东尼·韦耶为获奖儿童颁发了奖项。韦耶表示，孩子们的作品超越了语言的界限，以丰富的色彩和无限的想象描绘出他们心中的梦想，为观众呈现了一个充满纯真与希望的世界。

“Dream the World”国际儿童画展由欧洲艺术家协会主办，并得到了中国驻巴黎旅游办事处、联合国教科文组织乍得国家委员会等机构的支持。

嘉宾现场参观国际画展。主办方供图

(责编：贾文婷、杨牧)