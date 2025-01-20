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“知音湖北·遇见老挝”2025年“欢乐春节”庙会在万象开幕

2025年01月20日10:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月19日电（记者孙广勇）万象消息：1月17日，由中国文化和旅游部、中国驻老挝大使馆主办，老挝中国文化中心、湖北省文化和旅游厅共同承办的“知音湖北·遇见老挝”2025年“欢乐春节”庙会在老挝中国文化中心开幕。中国驻老挝大使方虹、老挝新闻文化和旅游部副部长万西、老挝中宣部副部长兼《人民报》总编辑万赛出席活动，老挝各相关文化旅游教育机构、驻老中资机构、华侨华人代表和媒体记者近200余人参加。

方虹在致辞中表示，刚刚成功申遗的春节成为世界人民共同庆祝的文化节日，蕴含着中华民族与中华文明对和平、和睦、和谐的价值追求。中华文化在老挝广受欢迎，与老挝本土文化相互交融、共同发展。中方愿同老方深化合作，积极践行全球文明倡议，为促进不同国家文明美美与共作出新贡献。

老挝新闻文化和旅游部副部长万西在致辞中说，本次活动是在共建“一带一路”倡议下两国亲密关系开花结果的具体体现，将为两国人民互相交流、增进理解、增进友爱搭建桥梁，并将促进老挝和湖北之间的文化旅游等合作关系。

随着动感欢快、年味十足的歌舞《欢乐中国年》上场，由湖北展演艺术团带来的“知音湖北·遇见老挝”文艺演出拉开序幕。二胡《赛马》旋律高亢激昂，场面壮观热烈，令现场观众仿佛置身于中国草原，看万马奔驰嘶鸣！京剧《贵妃醉酒》中杨贵妃的戏服华丽，色彩明艳、头饰璀璨夺目、珠翠环绕，将中国古代贵妃气质展现得淋漓尽致！《说句心里话》《我爱上你》用歌声抒发了对祖国母亲的热爱，演出在高亢抒情的歌舞《情深谊长》中落下帷幕。

庙会是本次活动的重头戏，湖北展演艺术团精心挑选了孝感雕花剪纸、恩施玉露制作技艺、赵李桥砖茶制作技艺、大冶刺绣、楚香制作技艺、鄂州面塑、年画等非物质文化遗产项目，内容丰富，特色鲜明，赢得了嘉宾们的阵阵称赞。

今年是老挝中国文化中心在老举办的第10届“欢乐春节”。作为首个“世界非遗版”春节活动，中心除了非物质文化遗产展演，还有精彩的舞龙舞狮表演、文艺演出、采风作品展览、年俗体验、美食品尝、祈福打卡等，内容丰富多彩、精彩纷呈，活动将持续开放至1月19日。

(责编：贾文婷、杨牧)

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