人民网华沙1月19日电（记者禹丽敏）布达佩斯消息：1月18日上午，2025“欢乐春节”布达佩斯唐人街新春庙会活动盛大开幕。中国驻匈牙利大使龚韬、匈牙利国会副主席雅高布、匈外交与对外经济部双边关系国秘伊莱什等出席并致辞，唐人街集团总经理宋一楠主持。中匈各界民众近万人共同欢庆新春佳节。

中国驻匈牙利大使龚韬龚韬致辞。中国驻匈牙利大使馆供图。

龚韬表示，在两国领导人的战略指引下，中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，为两国人文交流合作注入澎湃动力。“欢乐春节”系列活动在匈举办多年，已成为当地民众发现中国、认知中国的窗口，新春庙会更是树立了家喻户晓的“金字招牌”。匈牙利有着中东欧地区最大的华人社区。多年来，匈牙利政府和人民为中国侨民提供便利和帮助。广大匈牙利华侨华人、中资企业和留学生也积极融入并回报当地社会，在促进两国各领域关系发展中发挥促进作用。希望通过本次活动，让民众更深入了解中国丰富多彩的传统文化，进一步巩固加深两国人民友好情谊。

匈牙利国会副主席雅高布致辞。中国驻匈牙利大使馆供图。

雅高布表示，去年习近平主席对匈牙利进行国事访问为两国关系注入新动力，为双边各领域合作书写新篇章。多年来，匈中两国友谊不断加强，相信这一趋势将在新的一年得到延续。匈方始终视中方为可靠合作伙伴，愿持续在经贸和人文领域开展交流合作，建立更紧密联系。

匈牙利外交与对外经济部双边关系国秘伊莱什致辞。中国驻匈牙利大使馆供图。

伊莱什表示，在十区政府和中国驻匈使馆的通力配合下，以唐人街为代表的华人聚集区近年来愈发安定繁荣。匈中两国文化联系深厚紧密，民间交流广泛友好。今天接近零度的天气也阻挡不住当地民众来参加中国文化活动的热情。回顾过去的一年，两国在政治、经贸、文旅领域均取得突破性进展。相信在新的一年，两国友谊将进一步加深。

开幕合影。中国驻匈牙利大使馆供图。

活动上，龚大使同各位嘉宾共同欣赏来自吉林省中外文化交流中心艺术团的精彩表演，体验河南开封非遗代表团的绝伦技艺，与中匈两国民众在热闹红火的氛围中共度欢乐祥和的中国文化年。

为期2天的庙会共计有约4万名来自匈本地及周边各国民众参与其中。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图。

(责编：贾文婷、杨牧)