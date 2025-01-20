章思远

去年12月16日，美国当选总统特朗普在佛罗里达州海湖庄园举行新闻发布会时说：“中国和美国可以一起解决世界上所有的问题。”这一表述虽然有些夸大，但中美合作蕴含足以影响世界的能量。中美建交近半世纪的历史证明，中美合则两利、斗则俱伤。一个稳定、健康、可持续发展的中美关系符合两国共同利益和国际社会期待。

在去年11月举行的中美元首利马会晤中，习近平主席归纳了中美近年交往的7点经验和启示，重申中方的“四条红线”，强调中方对美立场的“四个没有变”。拜登总统表示，美国不寻求“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台湾独立”，不寻求同中国发生冲突，不会利用台湾问题同中国竞争。美方也将继续奉行一个中国政策。

然而，美国又犯了说一套做一套的“老毛病”，将所作承诺抛之脑后。在美国新旧政府权力交接前，拜登政府疯狂“清仓”多项遏华举措，频频挑战中国的“红线”。

美国公开承诺不支持“台湾独立”，却从未放弃将台湾作为制衡中国的一枚“棋子”，“以台制华”的野心昭然若揭。去年11月29日和12月20日，美方公布拜登政府任内第十八、十九次对台军售，总额分别为3.85亿美元和2.95亿美元，此外，美方宣布将向台湾提供5.713亿美元军事援助。11月30日至12月6日，台湾地区领导人赖清德窜访所谓太平洋“邦交国”并“过境”美国夏威夷、关岛，同美国会议员接触。12月9日，所谓“美台21世纪贸易倡议”协议生效。

美国一边承诺不寻求“新冷战”，一边从未停止将中国作为对手和敌人。美国国会通过“2025财年国防授权法案”，该法案数十次提及中国，多处渲染“中国威胁”。美议员宣称，“法案将如激光般聚焦威慑中国以及保护我们的国家”。

在经贸科技等领域，美国以国家安全为由在芯片、人工智能、数据等领域加大对华制裁力度。去年12月2日,美商务部发布半导体出口管制更新规则,将140家中国企业列入出口管制“实体清单”。仅过去1个月，美商务部又以涉军为由，将11家中国实体列入出口管制“实体清单”。美贸易代表办公室于12月23日宣布针对中国芯片产业相关政策发起301调查。美司法部发布“应对外国对手获取美国公民敏感个人数据”的最终规则，针对美国个人敏感数据向中国的跨境传输设立了数据出境国家安全审查制度，意在实现“数据脱钩”。今年1月14日，美国宣布禁止进口或销售含中国软件和硬件的网联汽车。

美国还在国际社会拉帮结派，以合作为名拼凑排他性“小圈子”。去年12月，美日菲举行首次海洋磋商会议，议题之一便是强调反对中国在南海所谓“海洋扩张行为”。美日韩举行第二次印太对话并发表联合声明，就台海问题抹黑攻击中国，煽动对抗对立。

中美元首利马会晤以来，拜登政府在多领域出台遏华举措，给中美关系注入不确定因素。中方对此也进行了反击。外交部宣布对美军工企业及高级管理人员采取反制措施。商务部宣布加强相关两用物项对美国出口管制。解放军东部战区加大台海“联合战备警巡”力度。尽管中美间存在一定的摩擦和冲突，然而，我们也可以发现，中美间仍有许多友好互动在闪闪发光，既照亮了当下的路途，也点燃了人们对中美关系行稳向好的希望和信心。

习近平主席向美中贸易全国委员会2024年度晚宴致贺信，指出中美两国利益深度融合，合作空间无限广阔。外交部长王毅会见美国外交政策全国委员会会长埃利奥特，强调中方对美立场的“四个没有变”，表示中美双方应相向而行，稳定中美关系不动摇，确保战略认知不走偏，坚持沟通对话不掉线，严守底线红线不越界，推动人文交流不倒退。何立峰副总理同美国财政部长耶伦举行视频通话，并会见花旗集团、高盛、贝莱德集团负责人，鼓励美国工商界继续扩大对华合作。去年12月13日，中美双方长期续签《中美科技合作协定》。2024年，已有超过1.6万余名美青少年在“5年5万”倡议下来华交流学习。

这些友好互动的事实表明，中美之间有着广泛共同利益，互利共赢是中美关系的本质特征。如果中美做伙伴、做朋友，求同存异、彼此成就，中美关系就能够得到长足发展。如果把对方当对手、当敌人，恶性竞争、相互伤害，中美关系就会遭遇波折甚至倒退。

近日，环球时报社启动了一项面向46个国家、5.1万民众的问卷调查。民调显示，国际民意普遍期待中美关系稳定向好，超七成受访民众希望未来中美关系“趋向缓和”或“保持现状”。在美国，也有相对多数（38%）民众期待两国关系“趋向缓和”，是“趋向冲突”比例的两倍多。不难看出，国际社会对中美关系稳定抱有强烈期待，中美两国合作不仅符合两国利益，更能够为全球和平、稳定和繁荣作出贡献。

中美关系正处于新的历史节点。希望美方真正顺应两国和世界人民的愿望，停止涉华错误言行，少挖坑、多架桥，为两国关系稳定、健康、可持续发展创造良好条件，让中美关系正造福两国人民，惠及世界。

（作者是国际问题观察员 ）

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