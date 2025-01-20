莱索托波利哈利输水隧洞建设项目首台盾构始发仪式现场。水电十一局供图

人民网约翰内斯堡1月19日电 （记者邹松）马塞卢消息：莱索托波利哈利输水隧洞建设项目首台盾构机“大禹·长锋号”1月15日正式始发，莱索托自然资源部部长莫洛米·莫莱科，中国驻莱索托大使杨晓坤，莱索托财政部、劳工部、内政部部长及各方代表共计300余人参加仪式，为盾构机始发掘进揭牌剪彩。

莫洛米·莫莱科表示，该盾构机的运用彰显了南非和莱索托两国成功推进该工程二期的坚定决心，通过施工方法变更为加快施工进度、早日建成投产提供了切实可行的解决方案。在庆祝这一重大成就的同时，我们必须牢记，莱索托高地水利工程的实施，不能仅仅以我们所建设的基础设施或取得的经济收益来衡量，项目建设带来的影响、创造的机遇以及推动社区的发展，无不关系国计民生。展望未来，希望各方携手合作，确保项目的利益惠及两国最偏远的角落，改善民众生活，为整个地区的可持续发展贡献力量。

莱索托高地开发局董事长在发言中对各方的敬业精神和专业素养表示感谢和敬意，称自2024年9月盾构机入境莱索托后，一支由监理工程师、承包商和工人组成的团队，夜以继日地工作，终于完成了机器的组装和调试。莱索托高地水利工程不仅仅是一项基础设施建设项目，更是推动经济增长和提升生活质量的战略支撑。这个里程碑不仅关乎技术成就，更关乎那些将获得更好灌溉条件的农民，关乎那些将受益于可靠供水的家庭，也关乎众多通过参与该项目提升技能、改善生计的建设者。

“大禹·长锋号”盾构机为双护盾硬岩掘进机，全长425米，总重约1500吨，开挖直径5.35米，是针对“超长距离双向高精度掘进，超大埋深、高硬度围岩、多富水断层破碎带”等工程特点和难点量身设计制造，搭载整盘合金滚刀破岩、双压力模式推进系统、真空吸盘式管片衬砌系统等步进装置系统，可实现切削、支护、出渣和测量等多种工序同步作业，具有“掘进速度快、成洞质量高、施工扰动小、安全环保”等优点，保证设备在掘进中能够超前处理不良地质环境，实现高效掘进。

莱索托高地供水项目是莱索托和南非之间最大的双边基础设施项目，共分四期实施，计划通过建造一系列的水坝和复杂可靠的隧道网络，将莱索托山区丰富的水资源定向引入南非缺水地区。其中，波利哈利引水隧洞建设项目为二期工程，由中国水电十一局牵头，水电三局、南非本土化企业联营实施。该项目的实施不仅更好地融合了不同文化背景、不同管理理念，同时提高公司技术、合同、安全等综合管理的国际化水平，也为服务共建“一带一路”倡议、推动构建高水平中非命运共同体贡献力量。

(责编：贾文婷、杨牧)