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格陵兰岛政党坚决反对美国吞并企图

2025年01月12日13:21 | 来源：新华网
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新华社奥斯陆1月11日电（记者张玉亮）哥本哈根消息：丹麦自治领地格陵兰岛各政党领导人近日表态，坚决反对美国候任总统特朗普提出的将格陵兰岛并入美国的企图。

据丹麦广播公司11日报道，在格陵兰岛自治议会拥有议席的所有5个政党一致驳斥了特朗普想要吞并格陵兰岛的企图。议会最大党“因纽特人共同体”党发言人玛丽亚娜·帕维亚森说，该党不希望格陵兰岛成为特朗普提议的“美国的一部分”。

前进党领导人、格陵兰自治政府财政部长埃里克·延森说：“我们不应被移交给美国或任何其他国家。”民主党领导人延斯-弗雷德里克·尼尔森表示，该党对格陵兰岛与美国加强合作持开放态度，但坚决反对美国的吞并提议。此外，议会中其他两党——团结党和纳莱拉克党同样表示反对将格陵兰岛并入美国。

2024年11月美国总统选举以来，胜选的特朗普多次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿。特朗普1月7日表示，出于对美国“经济安全需要”考虑，他不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取格陵兰岛控制权的可能性。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。格陵兰岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管，岛上稀土等资源丰富。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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