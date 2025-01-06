本报记者 陈效卫

新西兰与中国的经贸合作范围广泛、层次丰富、形式多样，在多领域取得显著成果。近年来，越来越多中国企业到新西兰投资兴业，与新西兰企业优势互补、加强合作，共同助力当地经济社会发展，实现互利共赢。

斐雪派克是新西兰本土最大家电品牌。2012年，中国企业海尔完成了对斐雪派克的全资收购。位于奥克兰市区东部的海尔—斐雪派克研发中心面积达5000平方米，拥有370名研发人员。经理玛丽·卡拉扬奈基斯向记者介绍，海尔—斐雪派克着重推广“社交厨房”设计理念，旨在将厨房从以往的功能型场所转变为兼具情感交流与休闲娱乐的社交型场所，为用户提供从厨房到织物护理的一系列解决方案，例如，“柱子”系列嵌入式酒柜及冰箱，采用可变温区技术，可为美酒和食品提供适宜的保鲜和储存环境。

海尔大洋洲区总经理刘阳对记者表示，目前在新西兰市场，海尔—斐雪派克家电所占市场份额合计已达42%。收购后，斐雪派克更加国际化，其全球业务规模翻倍，员工总数超过4000名。新西兰怀卡托大学副校长爱德华·维姆斯表示，海尔与斐雪派克的强强联手和业务整合，极大提升了企业管理经营理念。市场产品经理马克·特纳告诉记者，斐雪派克是新西兰重要家电企业，“在海尔—斐雪派克工作，我充满信心。新中企业拥有广阔合作机遇。”

2016年中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧集团”）通过增资扩股方式投资新西兰汉密尔顿市宝多科乳业有限公司（以下简称“宝多科”）。8年来，宝多科聚焦婴幼儿配方奶粉生产，发展成为新西兰著名奶粉品牌。在宝多科婴配奶粉灌装工厂，车间检测专员伊曼纽尔·伊瑞斯告诉记者，每个车间都经过三级过滤网净化，车间内每小时需换气18至25次，“灌装生产线上的X射线探测系统能够检测罐内大于1.2毫米的异物，在生产初期、中间和结束的三个环节各需检查3次，以保障产品的安全性和品质。”

截至2024年7月，宝多科已成功取得3个品牌生产资格。据宝多科总经理路复原介绍，宝多科2024年生产约100万罐各类奶粉，将力争在2029年把年生产能力提升到500万罐，这些奶粉将全部销往中国市场。路复原说，在新西兰生产高质量奶粉并销往中国市场，既促进了当地发展，也为中国市场提供更多选择，“这也是中新企业互利共赢的生动写照”。

从新西兰最大城市奥克兰沿1号国道向西北方向驱车约3小时，卡瓦卡瓦镇一座醒目的地标性建筑——奥蒂拉毛利会堂映入眼帘。在会堂一侧，一片片崭新的蓝色太阳能板在阳光下格外耀眼。2024年6月，中国建材国际新西兰公司为会堂安装了50千瓦的光伏系统和100千瓦时的电池储能系统。

“当地经常发生水灾，导致停电。会堂无法提供基本照明和取暖时，储能系统就可以迅速启动。”新西兰图麦拉能源有限公司首席执行官、奥蒂拉毛利会堂光伏储能项目负责人马蒂乌·陶拉乌对记者说，中企电池储能系统为保障居民活动顺利进行提供了重要助力。中国建材国际新西兰公司负责人郭翔告诉记者，这套储能系统还可为附近住宅社区提供电力，并根据实际用电需求进行灵活增减配置。在水灾等紧急情况下，周边居民也能在安全的集合点获得电力支持。“这是新西兰首个相关项目，未来我们将推广至学校、农场和其他社区中心。”郭翔说。

（本报奥克兰电）

《 人民日报 》（ 2025年01月06日 15 版）

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