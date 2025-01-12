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阿尔及利亚：无意加剧与法国的紧张关系

2025年01月12日13:21 | 来源：新华网
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新华社阿尔及尔1月11日电（记者徐永春）阿尔及利亚外交部11日发表声明说，尽管法国极右翼发起一场“恶意”和“仇恨”的“虚假宣传运动”，阿尔及利亚仍无意加剧与法国的紧张关系。

一名居住在法国的阿尔及利亚籍男子因在网上发表不当言论，被法国当局吊销居留证并在1月9日被遣返阿尔及利亚。但是，由于阿尔及利亚方面禁止该男子入境，他当天又被送回法国。

对此，法国内政部长布鲁诺·勒塔约10日对媒体说：“阿尔及利亚试图羞辱法国。”他表示，法国与阿尔及利亚的关系到了“一个极其令人担忧的门槛”“在保持冷静的同时，我们必须考虑所有对阿尔及利亚的可用手段”。

阿尔及利亚外交部在11日的声明中回应说：“阿尔及利亚绝不会采取升级局势、凌驾于人或羞辱他国的处理方式。”声明说，那名遭法方遣返的阿尔及利亚男子已在法国生活36年，持有居留许可15年，在被“仓促”驱逐过程中，该男子的权利没有得到尊重。

阿尔及利亚曾是法国殖民地。数月以来，阿尔及利亚和法国关系持续紧张。2024年7月底，由于不满法国在西撒哈拉问题上的立场，阿尔及利亚召回驻法大使。2024年12月，阿外交部指责法国在阿进行“敌对行为”和“情报活动”，并召见法国大使。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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