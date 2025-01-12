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招生名额比入学人数多 日本进入“全员上大学时代”

2025年01月12日13:20 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电 日本文部科学省一项最新调查结果显示，日本各大学2024学年招生名额数比入学总人数多出逾1万人，自有记录以来首次出现招生名额与入学人数“倒挂”的情况。按照日本媒体说法，日本由此进入“全员上大学时代”。

根据调查，2024学年，日本全部公立和私立大学招生名额总数为62.52万，实际入学人数为61.35万，两者相差超过1万。入学人数占招生名额数的比例为98%，自2010学年以来首次低于100%。

日本全部私立大学2024学年入学人数为47.92万，比招生名额少约1.65万。近年，日本难以招满学生的私立大学呈增多趋势。根据日本私立学校振兴共济事业团的调查，2024学年有约60%的私立大学未能招满学生。

相比之下，日本公立大学完成了招生计划，入学人数为13.42万，比招生名额多约4700人。按日本媒体说法，由于通常会有学生放弃入学，因此这些大学超额录取了一些学生。

日本媒体分析，日本进入“全员上大学时代”的主要原因是生育率持续低迷、考生数量减少。1992年，日本18岁人口数量约为205万。根据日本总务省的人口推算，截至今年1月，18岁人口已减至约109万。文部科学省预测，到2050年，大学入学人数将比现在减少约三成，降至约43万。

业内人士分析，日本大学“两极分化”情况正在加剧。一方面，考生进入顶尖大学的竞争将持续；另一方面，一些大学可能因缺乏生源而难以为继。（张旌）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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