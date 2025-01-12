新华社阿根廷乌斯怀亚1月11日电 行走拉美手记｜乌斯怀亚：中国，在“世界尽头”遇见你

新华社记者王钟毅

飞机下降穿越云层，在积雪的山峦和湛蓝的海水间，一座多彩的海滨城市映入眼帘。

乌斯怀亚，位于南美大陆南端的火地岛，是阿根廷最南端的城市，有“世界尽头”之称。从首都布宜诺斯艾利斯出发，乘飞机需约3个半小时才能抵达。

风光壮丽的火地岛国家公园、丰富的野生动物种群、岛屿原住民留下的遗址以及冰川运动形成的峡谷和湖泊，无不展现着火地岛的不同风情。乌斯怀亚还是通往南极大陆的门户，众多前往南极的邮轮都从这里出发。凭借“世界尽头”的美名，火地岛和乌斯怀亚吸引着来自世界各国的游客。尽管同中国远隔半个地球，但中国游客仍络绎不绝。

“你好”是记者一行在火地岛收获最多的问候。在异国他乡，一句中文问候很快拉近当地人与中国游客的距离。

在乌斯怀亚郊外的火地岛国家公园，乘坐“世界尽头”窄轨火车是颇受欢迎的项目。起点站出发大厅里挂着各国旗帜，记者看到不少中国游客在同中国国旗合影留念。

“我们提供多种语言的讲解录音，中文讲解在第7频段。”在车厢内刚坐定，列车乘务员就亲切地告诉记者。随着一声鸣笛，蒸汽机车轰鸣着拉动车厢缓缓驶过火地岛国家公园中央的谷地，两边壮阔的山峰、河流和森林景色尽收眼底，耳机中传来中文版的乌斯怀亚历史故事。

下火车后再坐汽车，很快就能到达“世界尽头的邮局”。这座邮局位于火地岛国家公园的海边，是全世界最南端的邮局之一。一座小小的铁皮房子和一个简易码头就是邮局的全部。游客可以在此给远方的亲友寄出明信片，将盖有“世界尽头的邮局”邮戳的明信片作为独特的纪念。

“距离布宜诺斯艾利斯3040公里、距离北京18323公里、距离南极点3945公里……”邮局门口立着的一块告示牌让游客了解这里距离世界各大城市和南极点有多远。

在乌斯怀亚城里，中国元素更是随处可见。无论是商户门口用中文写下的“欢迎”，还是旅行社门口张贴的“提供中文服务”，都能看出这座城市对中国游客的热情和期待。

“乌斯怀亚，我会想念你的”“何其幸运在世界尽头与爱人相伴”……在乌斯怀亚游客中心的留言本上，用中文写下的留言并不少见。来自北京、上海、山东、江苏等地的游客，汇集在这个离中国地理距离最远的国度，在同一本留言册上写下自己的感受。

在当地小有名气的“老水手”餐馆，店主西尔维娅告诉记者，由于在中国社交媒体上成了“网红餐厅”，她的生意比往年要好很多。“这段时间每天起码有五六成客人是中国人，多的时候甚至能有七八成。我很感谢在中国社交媒体上为我们发布信息的中国游客。”

“会说中文的人在乌斯怀亚就业市场很受欢迎。乌斯怀亚所有旅行社、餐馆、酒店、商场都想招会中文的员工。”导游托马斯告诉记者，“尤其是前往南极的邮轮，中国客人很多，邮轮公司很希望在船上配备会中文的船员，为他们提供更好的服务。”

“我与中国游客交流时发现，中国文化强调人与自然之间的和谐，这与火地岛人对自然环境的尊重与爱护存在着一种天然的契合。”阿根廷火地岛省省长古斯塔沃·梅莱拉接受记者采访时说。

“欢迎中国游客来火地岛，来‘世界尽头’游览。”梅莱拉说，“尽管这里气候寒冷，但我们的人民非常友好和热情。”

(责编：苏缨翔、刘叶婷)