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天下为公，做构建人类命运共同体的参与者（和音）

——共同开创世界的美好未来③

2025年01月06日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　构建人类命运共同体理念集中体现了中华民族“天下为公”“以和为贵”“以义为先”的天下观、价值观、义利观，是中华优秀传统文化在新的历史条件下的弘扬和升华

　　

　　新年伊始，一列满载新鲜果蔬的国际货物列车从云南驶向老挝首都万象；在不少中国超市，通过中老铁路国际冷链专列进口的老挝香蕉丰富了消费者的选择。中老铁路“黄金大通道”作用日益凸显，促进中国和周边国家共同发展，展现了构建人类命运共同体的光明前景。

　　在二〇二五年新年贺词中，习近平主席强调中国愿同各国一道做构建人类命运共同体的参与者。构建人类命运共同体，中国是倡导者，也是行动派，用笃定的信念和扎实的行动凝聚和平发展力量、积极推动全球治理变革，展现为人类谋进步、为世界谋大同的勇毅担当。

　　构建人类命运共同体理念集中体现了中华民族“天下为公”“以和为贵”“以义为先”的天下观、价值观、义利观，是中华优秀传统文化在新的历史条件下的弘扬和升华，指明了人类社会共同发展、长治久安、文明互鉴的正确方向。面对时代之变、历史之问，构建人类命运共同体理念旗帜鲜明地倡导“同球共济”的精神、开放包容的胸襟、合作共赢的愿景，主张以和平发展超越冲突对抗，以共同安全取代绝对安全，以互利共赢摒弃零和博弈，以交流互鉴防止文明冲突，以绿色发展呵护地球家园，推动国与国关系从和平共处迈向命运与共。

　　在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。中国始终坚持胸怀天下、立己达人，坚持和平发展、开放发展、合作发展、共赢发展，以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇。中欧班列累计开行突破10万列，秘鲁钱凯港见证新时代亚拉陆海新通道的诞生，155个国家加入共建“一带一路”合作大家庭，惠及世界的“幸福路”越走越宽广；连续7年举办中国国际进口博览会，不断向各国开放市场；宣布支持全球发展的八项行动，同广大发展中国家携手迈向现代化……中国用实际行动诠释“中国人民不仅希望自己过得好，也希望各国人民过得好”的真诚愿望。

　　“别再让世界四分五裂，而是联合起来，使2025年成为一个新的开始。”联合国秘书长古特雷斯日前在新年致辞中呼吁。中国始终坚定不移走和平发展道路，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。中国宣布支持“全球南方”合作八项举措，倡导全球南方国家共同做维护和平的稳定力量、开放发展的中坚力量、全球治理的建设力量、文明互鉴的促进力量，坚定发出“全球南方”发展振兴的时代强音，为完善全球治理体系注入正能量。面对地缘冲突频发，中国为恢复热点地区和平安宁奔走，秉持客观公正立场，积极劝和促谈。瑞士共产党总书记马西米利亚诺·阿伊认为，中国外交为国际社会带来了和平的“新鲜空气”。

　　构建人类命运共同体从倡议变成共识，从愿景成为实践，成为推动当今世界面貌发生积极而深刻变化的重要力量。过去一年，中国同塞尔维亚启动构建新时代中塞命运共同体，同非洲国家一致同意共筑新时代全天候中非命运共同体，同巴西宣布携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体。目前，已有数十个国家和地区同中国构建不同形式的命运共同体。人类卫生健康共同体、网络空间命运共同体、全球发展共同体等多边合作持续推进。构建人类命运共同体多次写入联合国大会决议和多边文件，日益成为具有世界性标识意义的最重要公共产品，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

　　大道之行，天下为公。构建人类命运共同体是一个美好的目标，需要一代又一代人接续奋斗才能实现。在历史的关键当口回首过去、展望未来，人类建设美好世界的努力不会止步。中国将继续同各方和衷共济、团结合作，书写构建人类命运共同体新篇章，共同开创世界的美好未来。

　　（本系列评论到此结束）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月06日 03 版）

相关报道：

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(责编：赵欣悦、袁勃)

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