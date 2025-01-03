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FBI称未发现美国元旦两起汽车袭击事件有明确关联

2025年01月03日09:03 | 来源：新华网
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新华社休斯敦1月2日电（记者徐剑梅）美国联邦调查局（FBI）2日表示，尚未发现新年第一天在新奥尔良和拉斯维加斯发生的两起汽车袭击事件有“明确关联”。

2025年1月1日凌晨，路易斯安那州新奥尔良发生汽车“蓄意”冲撞人群事件；当天晚些时候，位于内华达州拉斯维加斯的特朗普酒店门前又发生一起电动汽车爆炸事件。美国总统拜登1日说，司法部门正在调查这两起事件是否存在关联。

FBI反恐部门官员拉亚2日在新奥尔良举行的记者会上说，最新调查尚未发现两起事件之间存在“明确关联”，但调查仍处于“非常早期阶段”。

拉亚说，新奥尔良汽车冲撞人群事件是“有预谋的、邪恶的恐怖主义行为”，此次事件嫌疑人可能是“独狼式恐怖分子”，目前尚未发现有其他人参与。他还确认新奥尔良汽车冲撞事件造成14人死亡。

另据美国有线电视新闻网2日报道，拉斯维加斯特朗普酒店门前汽车爆炸事件造成1人死亡、7人受伤，死者是涉事汽车司机。调查发现，车内装有烟花、油料和燃料混合物，可以由司机控制引爆。

此外，据美国媒体报道，纽约皇后区一家夜总会外1日深夜发生枪击事件，造成至少10人受伤。新年伊始，美国主要城市接连发生恶性事件，引发美国舆论对国内安全形势的担忧。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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