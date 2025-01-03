新华社联合国1月2日电（记者施春）丹麦、希腊、巴基斯坦、巴拿马和索马里5国国旗安放仪式2日在联合国安理会厅外举行，标志着5国作为新当选的安理会非常任理事国开始履行职责。

2日是安理会2025年度第一个工作日。哈萨克斯坦常驻联合国代表凯拉特·乌马罗夫当天主持国旗安放仪式。安理会本月轮值主席、阿尔及利亚常驻联合国代表阿马尔·本贾马发表讲话，欢迎安理会新成员，并呼吁安理会为维护多边主义、应对全球挑战而不懈努力。5国常驻联合国代表分别发表简短讲话，并将各自国家国旗安插到国旗座上。安理会新成员国旗安放仪式由哈萨克斯坦2018年发起。

丹麦等5国接替厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克和瑞士，从1月1日开始担任安理会非常任理事国。安理会另外5个非常任理事国为阿尔及利亚、圭亚那、韩国、塞拉利昂和斯洛文尼亚。

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经联合国大会选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)