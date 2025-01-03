打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

丹麦等5国开始担任安理会非常任理事国

2025年01月03日09:01 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国1月2日电（记者施春）丹麦、希腊、巴基斯坦、巴拿马和索马里5国国旗安放仪式2日在联合国安理会厅外举行，标志着5国作为新当选的安理会非常任理事国开始履行职责。

2日是安理会2025年度第一个工作日。哈萨克斯坦常驻联合国代表凯拉特·乌马罗夫当天主持国旗安放仪式。安理会本月轮值主席、阿尔及利亚常驻联合国代表阿马尔·本贾马发表讲话，欢迎安理会新成员，并呼吁安理会为维护多边主义、应对全球挑战而不懈努力。5国常驻联合国代表分别发表简短讲话，并将各自国家国旗安插到国旗座上。安理会新成员国旗安放仪式由哈萨克斯坦2018年发起。

丹麦等5国接替厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克和瑞士，从1月1日开始担任安理会非常任理事国。安理会另外5个非常任理事国为阿尔及利亚、圭亚那、韩国、塞拉利昂和斯洛文尼亚。

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经联合国大会选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部