新华社河内1月2日电（记者胡佳丽）在中越建交75周年暨中越人文交流年开年之际，河内中国文化中心联合胡志明博物馆2日组织两国青年参观“胡志明主席在中国的足迹”展览。

近百名越南高校中文系学生和多所中国高校在越留学生，当天前往位于越南首都河内的胡志明博物馆观展。

河内中国文化中心主任张德山介绍说，一直以来，中越老一辈革命家相知相交的故事让两国人民耳熟能详，两国在风雨中缔结的革命友谊历久弥坚。此次活动不仅可以让中越青年学生们鉴往知来，还能充分发挥青年的桥梁纽带作用，让中越传统友谊不断迸发出新活力，为构建具有战略意义的中越命运共同体贡献青春力量。

胡志明博物馆馆长武孟河表示，胡志明主席是越南人民的伟大领袖、中国人民的亲密朋友，中国是他多次到访并且有着深厚感情的国家。希望越中两国年轻人深刻认识到胡志明主席和中国的特殊情结和不解之缘，肩负起传承和发扬越中传统友谊的使命。

据悉，此次展览由胡志明博物馆、越共中央办公厅档案局联合举办，自2024年11月11日开幕，将持续至2025年4月，共展出200多张图片和实物。

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