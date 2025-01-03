新华社北京1月2日电 题：美国开年两起恶性事件再度引发恐袭担忧

新华社记者马倩

美国1月1日相继发生新奥尔良汽车撞人事件和拉斯维加斯特朗普酒店门前汽车爆炸事件，两起事件已造成至少16人死亡，数十人受伤。

美国联邦调查局已牵头多方以“恐怖主义行为”调查新奥尔良汽车撞人事件，美司法部门开始调查两起事件是否存在关联。这两起恶性事件引发美国舆论对于安全形势的担忧。

接连发生恶性事件

当地时间1月1日凌晨，美国路易斯安那州新奥尔良发生汽车“蓄意”冲撞人群事件，目前已造成至少15人死亡、超过30人受伤。

新奥尔良市警察局长安妮·柯克帕特里克在记者会上说，一名男子驾驶皮卡车沿着新奥尔良市法国区波旁街“以非常快的速度行驶”并从车上开枪，击伤两名警察。另有目击者称，皮卡车在波旁街高速冲撞人行道上庆祝新年的人群。路易斯安那州州长杰夫·兰德里在社交媒体上将这一事件称为“可怕的暴力行为”。

据美国媒体报道，肇事皮卡车司机为42岁的沙姆苏德丁·贾巴尔，是来自得克萨斯州的美国公民，他在与警方交火中被击毙。

此次袭击后数小时，位于内华达州拉斯维加斯的特朗普酒店门前又发生一起特斯拉电动皮卡爆炸事件，造成车内1人死亡，车辆附近7人受轻伤。警方正对这起事件展开进一步调查，以确认事件性质和死者信息。

据美国有线电视新闻网报道，警方发布的一段视频显示，在严重烧毁的皮卡底部发现烧焦的汽油罐和烟花发射器。特斯拉汽车公司首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上表示，爆炸是由涉事车辆装载的大量烟花或炸弹引起，与车辆本身无关，特斯拉正在调查这一事件。

美国汽车租赁平台图罗公司1日在其官方网站发表声明，确认两起恶性事件中的涉事车辆都是通过其平台租赁。不过，拉斯维加斯警察局长凯文·麦克马希尔当天表示，两辆涉事车辆来自同一租车平台或许是一个“巧合”，目前尚未确定这两起事件之间存在任何关联。美国总统拜登表示，司法部门正对这两起事件是否存在关联展开调查。

再度引发恐袭担忧

新奥尔良汽车撞人事件发生后，多家美国媒体报道说，该事件疑似与极端组织“伊斯兰国”有关。据报道，执法人员在车上发现一面“伊斯兰国”旗帜，以及枪支、至少两个可远程引爆的爆炸装置和相应遥控器。美国联邦调查局称已牵头多方以“恐怖主义行为”调查此事，且判断嫌疑人并非独立作案。

拜登援引美国联邦调查局消息说，被警方打死的嫌疑人在冲撞人群前几小时在社交媒体发布视频，暗示他受到了“伊斯兰国”的鼓动，但拜登也强调，“任何人都不应该草率下结论”。

在拉斯维加斯特朗普酒店门前汽车爆炸事件中，涉事酒店为美国当选总统特朗普名下产业，涉事车辆是特斯拉电动皮卡。而马斯克在2024年总统选举中是特朗普的盟友和“大金主”。麦克马希尔表示，爆炸所涉目标“显然”留下不少待解疑问。据媒体报道，美国联邦调查局正在调查这起事件是否为恐怖主义行为。

接连发生两起恶性事件引发美国舆论对于国内安全形势的担忧。《纽约时报》1日报道说，在2001年“9·11”恐怖袭击事件后，机场等公共设施的安保变得更加严密，一些恐怖分子开始使用车辆袭击更容易受攻击的目标，如聚集在公共场所的人群。

美国东北大学犯罪学教授詹姆斯·福克斯对《今日美国报》表示，在美国发生的大规模伤亡事件中，车辆撞击行人事件相对罕见，但“它们可能相当致命”。

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