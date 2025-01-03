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世界最长寿奥运冠军凯莱蒂去世

2025年01月03日08:53 | 来源：新华网
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新华社布达佩斯1月2日电（记者陈浩）匈牙利传奇体操运动员、五枚奥运金牌得主凯莱蒂·阿格奈什2日去世，享年103岁。

据匈牙利通讯社报道，凯莱蒂上周因肺炎住院，在她104岁生日前夕去世。

凯莱蒂出生于1921年1月9日，作为世界上最长寿的奥运冠军，她的一生融合了体育才华和不屈不挠的精神，激励着体坛内外的人们。

凯莱蒂的奥运之旅始于1952年赫尔辛基奥运会，她在自由体操比赛中获得金牌，并在其他项目中获得一枚银牌和两枚铜牌。她最辉煌的成就是在1956年墨尔本奥运会上取得的。在这届奥运会上，她以35岁“高龄”一举揽获四枚金牌和两枚银牌。这使她成为匈牙利历史上最成功的奥运选手之一。她因此获得了包括匈牙利“国家运动员”称号，以及入选国际体操名人堂在内的众多奖项。

2024年1月9日，凯莱蒂103岁生日当天，匈牙利负责体育事务的国务秘书施密特·亚当在凯莱蒂位于布达佩斯的家中接受新华社记者采访时表示，凯莱蒂既是“国宝”，也是“值得效仿的榜样”。

“她的人生经历可以为年轻运动员、喜爱她的人们，以及所有面临困境的人树立榜样和灵感。”施密特说。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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