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2024年前10个月，哥伦比亚入境游客数同比增长9.4%

哥伦比亚旅游业加快发展

本报记者 时元皓
2025年01月03日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　哥伦比亚安蒂奥基亚省的瓜塔佩市，游客在乘船游览佩诺尔—瓜塔佩水库。
　　本报记者  时元皓摄

　　哥伦比亚贸易、工业和旅游部经济研究办公室日前公布最新数据显示，2024年前10个月，哥伦比亚入境游客数超过532万人次，同比增长9.4%。2024年前9个月，旅游业创造的外汇收入为74.44亿美元，比2023年同期增长14%。“这些数字显示出哥伦比亚旅游业正在快速增长，是拉丁美洲最富吸引力的旅游目的地之一，哥政府将加速推动旅游业发展。”哥伦比亚贸易、工业和旅游部部长卡洛斯·雷耶斯表示。

　　近年来，哥伦比亚旅游业呈快速增长态势。据统计，2023年该国入境游客总数超过586万人次，同比增长24.3%。受旅游业带动，哥伦比亚航空业也加快复苏。哥伦比亚民用航空局数据显示，2024年前9个月，该国国内和国际航班共计运送旅客超过4100万人次，比2023年同期增长16.5%，其中国际航班运送旅客数接近1700万人次。卡洛斯·雷耶斯表示，投资者对哥伦比亚旅游业的信心正在不断增强，不少新航线也在逐步开通中。

　　哥伦比亚政府积极推动国家旅游品牌建设。2023年8月，哥伦比亚贸易投资旅游局推出“哥伦比亚·美丽国度”国家品牌，旨在吸引更多国际游客，以实现到2026年入境游客数量达750万人次的目标。去年3月，哥伦比亚以其海军旗舰“光荣号”为品牌大使，到访美洲、欧洲的10个港口城市，当地游客可上舰免费参观体验。该旗舰从自然景观、文化多样性、特色美食等多个维度，通过音乐舞蹈、影像视频、讲座展览等方式全方位展示哥伦比亚形象。在去年的巴黎奥运会期间，哥伦比亚也在巴黎推出了系列活动，包括在机场投放宣传片、举办文化美食展览等。

　　哥伦比亚还努力拓展旅游投资来源，加大旅游业投资。近日，哥伦比亚国家旅游基金发布报告称，2024年上半年，该基金会共筹集724.6亿哥伦比亚比索（1元人民币约合606哥伦比亚比索），支持国家旅游业发展。基金会收入主要来自该国旅游服务供应商，包括航空公司、酒店、旅行社等。哥伦比亚国家旅游基金总经理阿尔瓦罗·巴尔卡扎尔表示，筹款将帮助提升“哥伦比亚·美丽国度”品牌的竞争力和推广度，提高该国旅游基础设施建设水平。

　　哥伦比亚注重旅游品牌多样化发展，加快发展社区旅游等。2023年，哥伦比亚启动了首个关于旅游业的国家激励和促进计划，一大重点内容是支持社区旅游，为原住民、农民、青年、妇女等社会群体提供资金支持，并为他们开展教育培训，鼓励设计和实施新的旅游项目。哥伦比亚贸易、工业和旅游部负责旅游事务的前副部长阿图罗·布拉沃表示，发展社区旅游有助于实现各地区旅游业平衡发展，带动欠发达区域实现经济增长，并满足游客更加多元化、个性化的旅行需求。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月03日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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