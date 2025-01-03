本报记者 徐 馨

近年来，德国不断推进能源转型和低碳经济发展，创造了更多绿色就业岗位。根据德国联邦政府发布的数据，德国目前大约有35万人在可再生能源领域工作。德国纽伦堡就业研究所预测，从2025年起，每年需要增加约40万名绿色职业从业者。绿色人才的增加，为德国绿色经济发展注入动力。

德国绿色职业从业者增加，与发展绿色经济的需求直接相关。以可再生能源产业为例，从研发、生产到安装、维护，德国对于技术员、工程师和一线工人的需求持续扩大。数据显示，德国绿色职业从业者中，近2/3从事可再生能源产业。近年来，德国加大推广绿色建筑、建筑物节能改造，相关绿色职业从业者占比达19.8%。可持续农业、自然保护和生物多样性保护等领域也创造了更多绿色岗位。此外，从事生态友好型农业实践的新农人、技术人员，以及从事可持续发展项目的职业经理人、风险分析师、环境经济学家等职业，也吸引了不少年轻人。

绿色职业在创造大量就业机会的同时，也需要从业者不断更新知识储备和技能水平。为此，德国推出多层次绿色职业培训和研讨项目，鼓励从业者“充电”。德国联邦劳动和社会事务部、教育和研究部、经济和气候保护部等部门推出多项培训和就业辅导。例如通过提供短期实习机会和交通、住宿补贴等方式，提高年轻人参加绿色岗位培训的意愿，并为其提供职业咨询和就业指导等服务。德国相关网络平台整合政府、学校、培训机构、企业和社会组织等提供的绿色就业信息、培训课程等，增加绿色职业吸引力。

德国一些大型企业还设立培训部门，帮助员工提升技能。例如，西门子公司针对从事制造、服务、销售等岗位的人员推出培训课程，为其提供机器人、数字制造、物联网、数字孪生、网络安全等新技术培训。课程持续时间为12至28个月，结业后学员可获得相关证书。“企业的业务转型需要对员工进行大规模、可持续的再培训和技能提升，以增强员工的工作能力和企业的竞争力。”西门子职业教育主管托马斯·勒布纳表示。

根据德国联邦统计局2024年发布的数据，2022年德国绿色领域产品和服务的收入为1075亿欧元，同比增长16.9%。其中，建筑物隔热领域的收入为120亿欧元；陆上风电的商品和服务收入为110亿欧元。此外，空气污染控制和污水处理领域的收入分别为211亿欧元和107亿欧元。德国联邦外贸与投资署署长罗伯特·赫尔曼表示，这些数据表明环境和气候保护对德国经济的重要性，绿色经济为德国企业和员工提供了重要机遇。

（本报柏林1月2日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月03日 16 版）

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