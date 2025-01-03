打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德国绿色职业从业者增加

本报记者 徐 馨
2025年01月03日06:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近年来，德国不断推进能源转型和低碳经济发展，创造了更多绿色就业岗位。根据德国联邦政府发布的数据，德国目前大约有35万人在可再生能源领域工作。德国纽伦堡就业研究所预测，从2025年起，每年需要增加约40万名绿色职业从业者。绿色人才的增加，为德国绿色经济发展注入动力。

　　德国绿色职业从业者增加，与发展绿色经济的需求直接相关。以可再生能源产业为例，从研发、生产到安装、维护，德国对于技术员、工程师和一线工人的需求持续扩大。数据显示，德国绿色职业从业者中，近2/3从事可再生能源产业。近年来，德国加大推广绿色建筑、建筑物节能改造，相关绿色职业从业者占比达19.8%。可持续农业、自然保护和生物多样性保护等领域也创造了更多绿色岗位。此外，从事生态友好型农业实践的新农人、技术人员，以及从事可持续发展项目的职业经理人、风险分析师、环境经济学家等职业，也吸引了不少年轻人。

　　绿色职业在创造大量就业机会的同时，也需要从业者不断更新知识储备和技能水平。为此，德国推出多层次绿色职业培训和研讨项目，鼓励从业者“充电”。德国联邦劳动和社会事务部、教育和研究部、经济和气候保护部等部门推出多项培训和就业辅导。例如通过提供短期实习机会和交通、住宿补贴等方式，提高年轻人参加绿色岗位培训的意愿，并为其提供职业咨询和就业指导等服务。德国相关网络平台整合政府、学校、培训机构、企业和社会组织等提供的绿色就业信息、培训课程等，增加绿色职业吸引力。

　　德国一些大型企业还设立培训部门，帮助员工提升技能。例如，西门子公司针对从事制造、服务、销售等岗位的人员推出培训课程，为其提供机器人、数字制造、物联网、数字孪生、网络安全等新技术培训。课程持续时间为12至28个月，结业后学员可获得相关证书。“企业的业务转型需要对员工进行大规模、可持续的再培训和技能提升，以增强员工的工作能力和企业的竞争力。”西门子职业教育主管托马斯·勒布纳表示。

　　根据德国联邦统计局2024年发布的数据，2022年德国绿色领域产品和服务的收入为1075亿欧元，同比增长16.9%。其中，建筑物隔热领域的收入为120亿欧元；陆上风电的商品和服务收入为110亿欧元。此外，空气污染控制和污水处理领域的收入分别为211亿欧元和107亿欧元。德国联邦外贸与投资署署长罗伯特·赫尔曼表示，这些数据表明环境和气候保护对德国经济的重要性，绿色经济为德国企业和员工提供了重要机遇。

　　（本报柏林1月2日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月03日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部