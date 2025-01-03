陈国友

1月2日，习近平主席同厄瓜多尔总统诺沃亚互致贺电，庆祝两国建交45周年。习近平主席指出，建交45年来，中厄关系始终保持良好发展势头。近年来，双方政治互信日益巩固，各领域务实合作成果丰硕，中厄友好更加深入人心。

中厄共树外交典范。建交以来，两国高层密切交往，政治互信不断深化。2016年，习近平主席成功对厄瓜多尔进行国事访问，两国元首一致决定建立中厄全面战略伙伴关系，推动两国关系在新形势下取得更大发展。中厄坚定支持彼此核心利益，是相互信赖的好朋友。双方在重大国际和地区问题上拥有相同或相近立场，紧密协调配合，共同维护多边主义，共同推动全球治理体系改革，共同捍卫发展中国家正当权益。中厄双方平等合作、互利共赢，中方对厄融资合作完全基于平等互利和商业原则，从不附加任何政治条件，得到厄方高度认可。

中厄共谋发展机遇。两国经济高度互补，务实合作蓬勃发展。2024年中厄自贸协定正式生效，厄瓜多尔成为中国在拉美第四个自贸伙伴。2024年前11个月，双方贸易额增至近127亿美元。2018年两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。厄瓜多尔是亚洲基础设施投资银行首个拉美成员。中国是厄瓜多尔最大非石油产品贸易伙伴和首要双边融资来源国。双边经贸、基建、投融资合作持续提质升级，将打造更多务实合作成果，更好造福两国人民。

中厄共创幸福家园。2016年厄瓜多尔发生7.8级强烈地震，中方第一时间派出救援人员、提供人道主义援助，积极参与医院、机场等灾后重建，为当地民众承建保障房。近年来，由中国创设的全球发展和南南合作基金支持的“稻鸭共作”项目在厄瓜多尔成功推广，为保障当地粮食安全、促进生态环境可持续发展作出重要贡献。中国驻厄瓜多尔大使馆援助装配的“中厄友谊数字教室”在厄瓜多尔多地中小学陆续落成，助力当地消弭数字鸿沟、实现教育平等，成为双方共同落实全球发展倡议的生动实践。

中厄共筑友谊桥梁。两国友谊跨越山海，人民越走越亲。中国作为主宾国参与厄瓜多尔第五届洛哈国际艺术节，厄瓜多尔运动健儿在“双奥之城”北京展现拼搏精神。两国地方交往积极活跃，建立13对友好省市关系。双方青年、媒体、高校、科研等人文交流合作日益密切，厄瓜多尔中文教育蓬勃发展，文明交流互鉴有力推动民心相知相亲。

站在新的历史起点，中方愿同厄方一道，继续加强政治对话，增进战略互信；推动高质量共建“一带一路”走深走实，打造健康、数字、绿色丝绸之路等新增长点，助力双方现代化建设；密切人文交往，筑牢双边关系长远发展民意基础。双方不断丰富中厄全面战略伙伴关系内涵，助力谱写全球南方合作新篇章，将为构建人类命运共同体贡献更多力量。

（作者为中国驻厄瓜多尔大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月03日 03 版）

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