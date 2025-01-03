《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施3周年——

本报记者 杨 一

中老铁路老挝磨丁口岸站。

杨永全摄

在中老铁路万象南站货场，起重机正在吊装集装箱。

本报记者 杨 一摄

数据来源：中国海关总署

制图：汪哲平

下午时分，老挝北部边境城市磨丁，一列满载橡胶、木薯等货物的中老铁路货运班列从这里出关，通过连接老挝和中国的跨境隧道——友谊隧道，驶向中国。几十辆装满货物的卡车停靠在公路口岸，排队等候通关。“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效与老中铁路通车只相差1个月，磨丁见证了物流畅通和通关便利化给区域贸易带来的变化。”磨丁海关副关长通·帕纳提对本报记者表示。

RCEP是世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易协定。自2022年1月正式生效以来，RCEP持续释放关税减免、通关简化、贸易投资便利化等制度红利，强化区域产供链稳定畅通，推动亚太地区经济进入高质量发展新阶段。中国是RCEP最大经济体，也是高质量实施RCEP的积极推动者。据中国海关总署统计，2022年，中国对RCEP其他成员国进出口12.95万亿元，同比增长7.5%；2023年，中国对RCEP其他成员国进出口12.6万亿元，较协定生效前的2021年增长5.3%；2024年前三季度，中国对RCEP其他成员国进出口9.63万亿元，同比增长4.5%。

物流畅通、通关便利——

货物往来更密切

1月2日上午，一列满载新鲜果蔬的中老铁路国际货物列车从云南省昆明市王家营西站启程，驶向老挝。这标志着自2021年12月3日全线开通运营以来，中老铁路货物运输总量突破5000万吨大关，其中跨境货物1158万吨。磨丁口岸距中国云南边境城市磨憨只有3公里，是货物经陆路往来中国和老挝的必经之路。据中方统计，2024年，中老铁路运输货物总量达1960万吨。

RCEP生效实施3年来，中老铁路成为衔接中国、泰国、柬埔寨等国的重要枢纽。随着越来越多的海运航线开通，来自印度尼西亚、泰国、越南、日本的货物直达中国厦门港、泉州港、山东港等。亚洲开发银行研究表明，到2030年，RCEP将为该区域带来2450亿美元的经济增长并创造280万个就业岗位。随着区域互联互通水平的不断提升，RCEP贸易红利将持续释放。

磨丁口岸的海关营业厅与铁路站台只有一墙之隔，农产品检验检疫办公室、报关公司办公室也设在这里，方便客户办理出入境货物申报等业务，并与铁路货运部门及时完成交接。“这两年，我们逐步开通了货物集装箱管理系统、智能纳税系统等电子化办公方式，为企业、税务工作人员提供更加便利、快捷的通关服务。”帕纳提表示。

位于老挝首都万象与泰国边境城市廊开交界处的塔纳廊口岸，主要处理需经老挝中转至中国或泰国的货物。“老中铁路开通前，用汽车运输货物从万象到磨丁需要两天时间，现在只需要4个小时左右，有效提升了区域货物运输效率，老挝逐渐成为RCEP成员国货物贸易的物流枢纽之一。”老挝塔纳廊陆路口岸、泰老第一友谊大桥海关检查站办公室副主任蓬纳赛·纳鲁克表示。

2024年下半年，塔纳廊陆路口岸海关工作人员入驻中老铁路万象南站现场办公。“为提高通关效率，我们将货物查验程序提前，企业可提前办理相关手续，申请检验并获取通关检疫证书。到达口岸后，海关只需对货物进行一次简单的复检。”纳鲁克表示，老中铁路的开通和RCEP的生效实施让来往老挝的货物种类越来越多，老挝成为外国企业投资的新选择。

关税减免、投资优惠——

企业发展得实惠

“3年前，磨丁的报关公司只有十几家，现在已经有150家左右了。”中老铁路磨丁站货运交接所所长张建丽带着记者了解货物放行前的各项流程。报关公司办公室里，几家公司的业务员正忙着为客户办理代理报关、提交单证、货物查验、纳税等工作，确保货物及时发运。

“自RCEP生效以来，我们成功申领近100份RCEP原产地证书，享受关税减免约140万元人民币，极大增强了企业稳订单的信心。”中国甘肃拓奇实业有限公司总经理陈吉昌表示。

通过统一关税承诺、原产地规则、贸易和投资自由化便利化以及其他贸易规则，RCEP最大限度整合了区域内各成员国的27个贸易安排和44个投资协定，有效推动多边贸易体系发展，维护产业链供应链稳定。

新加坡大华银行相关负责人介绍，RCEP生效实施打破了成员国之间的关税壁垒，简化了贸易规则。新加坡企业在华可享受平均92%的关税减免，这为这些企业在中国市场发展提供了更有利的条件，中国企业在新加坡市场拓展业务也更加便利。

艾米·布莱尔在马来西亚吉隆坡经营一家蜡染精品店，受益于RCEP对电子商务领域的支持举措，店铺积极拓展线上业务和海外市场，还与物流企业合作为海外客户提供空运服务，并为满150美元的订单减免运费。

马来西亚驻华大使馆经济事务公使乌尼·桑卡尔表示，RCEP为区域企业和投资者提供了大量机会，也为亚太地区经济稳定发展作出贡献。

共享机遇、合作共赢——

区域经济启新程

2024年12月，中国作为RCEP非东盟方轮值主席国，与东盟方主席国印尼共同推动RCEP支持机构在雅加达成立。东盟秘书长高金洪表示，这一机构的设立是RCEP机制建设的又一重要里程碑，有利于进一步推动RCEP全面、高质量实施，并为相关机构提供支持。

RCEP生效实施3年来，在贸易、投资、区域价值链等多个维度的红利初步释放。作为RCEP中最大的经济体，中国日益提升的开放水平为亚太地区经济共同发展注入稳定性和正能量，为地区国家共享中国发展红利提供了巨大机遇。

2024年8月，博鳌亚洲论坛曼谷圆桌会议上公布的数据显示，到2028年，柬埔寨有望因RCEP带来的发展红利脱离最不发达国家行列。柬埔寨商业部国务秘书兼发言人宾索维吉表示，RCEP及柬埔寨与中国、韩国等地区国家签订的双边自由贸易协定，极大促进了柬埔寨的贸易增长。“这些自贸协定将助力柬埔寨实现长期、可持续增长，吸引更多外国直接投资进入柬埔寨。”

泰国商业部贸易谈判司发布的数据显示，2024年1月至10月，泰国与RCEP成员国间的贸易额约2697亿美元，占其全部贸易额的53.13%，同比增长2.69%。泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，引入“准入前国民待遇+负面清单”制度是RCEP投资规则达成的最重要成果之一。“RCEP生效实施3年来，中国在促进与东盟国家服务贸易和投资合作便利化方面取得显著进展，展现出日益提升的开放水平。”

RCEP实施以来，中国对东盟农产品准入持续扩大，不仅丰富了中国消费者的“果盘子”“菜篮子”，也让东盟国家从中受益。“RCEP为马来西亚进一步开拓中国、印尼这样的大市场提供了机遇。”马来西亚前总理伊斯梅尔·萨布里·雅各布表示，通过加强与亚太地区的贸易联系，马来西亚可以保障产业链供应链畅通，为出口多元化和加强产业合作创造新的可能。

（本报曼谷1月2日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月03日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)