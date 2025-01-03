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人类命运共同体研究中心揭牌仪式在北京举行

2025年01月03日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京1月2日电  （记者袁睿）人类命运共同体研究中心揭牌仪式2日在北京举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅为研究中心揭牌并致辞。

　　王毅祝贺研究中心在外交学院设立，表示构建人类命运共同体是习近平总书记提出的重大原创性思想，是习近平外交思想的核心理念，是对“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”这一时代课题给出的中国答案，具有宝贵理论价值、重大时代意义和深远世界影响。

　　王毅说，人类命运共同体理念彰显了中国共产党的初心使命，弘扬了中华文化的优良传统，展现了科学理论的思想伟力，阐明了百年变局的中国主张。目前已有数十个国家和地区同中国一道，建设起不同形式的命运共同体。构建人类命运共同体已多次写入联大决议和多边文件，推动人类社会巨轮驶向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

　　王毅强调，习近平总书记指出，构建人类命运共同体是一个美好的目标，也是一个需要一代又一代人接力跑才能实现的目标。新时代、新征程上，应建设好人类命运共同体研究中心，履行好研究、阐释、宣介习近平外交思想的光荣职责。

　　研究中心由外交学院主建，旨在深化人类命运共同体的学术研究、资政建言、宣传宣介和人才培养，为推动构建人类命运共同体提供理论、政策、话语和人才支持，更好服务中国特色大国外交。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月03日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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