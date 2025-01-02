人民网首尔1月1日电 （记者莽九晨）中日韩合作秘书处（下称秘书处）1日表示，“未来”当选“中日韩精神——2025年度汉字”。该汉字词反映了三国共建美好未来的承诺，对于即将开启的2025-2026中日韩文化交流年具有特殊意义。

2024年11月1日至30日期间，三国共有15299名网民参与投票，较上年增长52%。在入围的6组汉字词中，“未来”以3136票高票当选。“友好”和“理解”分别以3017票和2939票位列第二、三位。

秘书处秘书长李熙燮表示，“未来”体现了中日韩民众对未来建立更加紧密联系的乐观态度和决心。其涵义不仅体现在时间维度上，更象征着创新、合作和共同成长。面对当前诸多挑战，三国在打造共同未来方面潜力巨大、前景广阔。

今年是“中日韩精神年度汉字”活动举办的第三年，活动参与度逐年提升，2023和2024年活动评选出的年度汉字分别为“和合”和 “交流”。秘书处旨在通过这一活动，以汉字这一共同文化遗产为纽带，促进三国间互动和文化交流。

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