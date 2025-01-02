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新任驻哈萨克斯坦大使韩春霖抵达阿斯塔纳国际机场并发表书面讲话

2025年01月02日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳1月1日电（记者李强）2024年12月30日，新任驻哈萨克斯坦大使韩春霖抵达阿斯塔纳国际机场，并发表书面讲话。

韩春霖表示，在中国和哈萨克斯坦建交33周年之际，很荣幸受习近平主席委派，出任中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国第十二任特命全权大使。在此，谨向长期以来关心和支持中哈关系发展的各界朋友表示亲切问候和衷心感谢。

韩春霖指出，中国和哈萨克斯坦是山水相连、命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。两国人民有着数千年的友好交往史，共同为凝聚和传承“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神作出重要贡献。建交33年来，在两国元首战略引领下，中哈关系不断取得跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的历史最高水平，给双方人民带来实实在在的利益和好处。

韩春霖说，哈萨克斯坦是共建“一带一路”首倡之地，中哈高质量共建“一带一路”在全球范围内树立了合作典范和标杆。近年来，两国元首交往密切，为中哈关系注入新动力、擘画新蓝图。站在新的历史起点上，中方愿与哈方一道，携手构建世代友好、高度互信、休戚与共、共享繁荣的中哈命运共同体。

韩春霖指出，2024年召开的中国共产党二十届三中全会对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的战略部署，中央经济工作会议对2025年中国经济工作作出部署。中国扩大高水平对外开放、全力推进中国式现代化，必将为中哈关系和各领域合作发展带来新机遇，注入源源不断新动力。

韩春霖表示，中国目前担任上海合作组织轮值主席国，哈萨克斯坦将于2025年主办第二届中国—中亚峰会。在此重要时刻出使哈萨克斯坦，深感使命光荣，责任重大，将恪尽职守，认真落实好两国元首重要共识，积极致力于开创中哈关系又一个“黄金三十年”。

(责编：艾雯、杨牧)

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