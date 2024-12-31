打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

【我们的中国故事】 

李集雅：了解中国经典才能更好地理解中国

吴莎 余颖
2024年12月31日17:03 | 来源：人民网-国际频道
小字号

意大利威尼斯大学校长、著名汉学家李集雅。

意大利威尼斯大学校长、著名汉学家李集雅。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

阳光明媚，贡多拉和水上巴士穿梭于历史悠久的威尼斯大运河水道。2024年是中国和意大利建立全面战略伙伴关系建立20周年，同时也是纪念马可·波罗逝世700周年。意大利威尼斯大学校长、著名汉学家李集雅怀着极大的热情分享了她对中国哲学的深刻理解。她希望以马可·波罗为榜样，推动意大利与中国未来更多的合作。

李集雅是第一个把《论语》和《中庸》翻译成意大利语的汉学家，她充满感情地说：“中国经典包含了中国哲学和日常生活的精髓。我每每阅读《论语》《中庸》和《大学》，都会发现新的意义和中国智慧。我尤其钟爱'中庸'一词，它意味着平衡，是你在自身和生活中找到的平衡，还意味着当你与人交往时，你必须慷慨，并通过他人的眼光看待生活。”她还谈到另一个在中国哲学中重要且具有普遍意义的概念，即《论语》中提到的“恕”。她将其翻译为“同理心”，即理解他人的愿望和想法。

在李集雅看来，学习中国经典是促进意中跨文化对话的重要途径。她说：“我们可以通过与欧洲价值观对话的方式推广中国经典中的内容，让欧洲年轻一代了解中国。所有在我们学校学习中文的学生都要学习中国古典文学。”她认为，只有了解中国经典才能更好地理解中国社会。同样对中国人来说，学习欧洲历史和经典也非常重要。

2024年是意大利旅行家马可·波罗逝世700周年，李集雅特别分享了她对“和而不同”这一概念的理解，并将其与马可·波罗联系起来。她说：“‘和而不同’意味着在多样性中实现和谐，意味着尊重其他文化并包容他人。这正是马可·波罗当年所做的，他带着好奇心看中国，观察中国人的生活方式，并且不带偏见。”

她认为，在21世纪，人们展开交流要容易得多。各国应该共同面对全球挑战并合作解决问题，这是唯一的解决之道。李集雅认为，旅行就是非常好的方式。马可·波罗在17岁时前往中国旅行，虽然不懂中文，但倾力去了解中国。“年轻一代在对一个国家或文化作出判断之前，应该先相互了解。”李集雅表示，马可·波罗象征着不同文化的碰撞，以及不同文明如何在21世纪进行合作并展开对话。

在采访中，李集雅多次表示，应该推动涉及大学、城市和地区的活动和项目，推动知识交流。“目前，威尼斯大学与厦门大学、首都师范大学都有联合的跨学科项目。这些项目将艺术、人文、经济与科学结合在一起，延续了威尼斯大学的传统。该大学还与苏州大学有三个合作项目。”李集雅最后说，“威尼斯大学计划与复旦大学、苏州大学、北京大学和上海外国语大学推动新的联合项目。”

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部