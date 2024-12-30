新华社内罗毕12月30日电 题：非洲经济稳健前行 对华合作持续推进

新华社记者许嘉桐 白舸

2024年，面对保护主义上升、地缘冲突动荡频发的国际环境，非洲经济总体保持稳健。这一年，非洲国家通过深化内部改革与加强国际合作，在经济结构优化与升级方面取得成效，在基础设施建设、科技创新、农业等领域取得进展。

这一年，中非合作成为亮点。双边关系提质升级，合作持续深化，为非洲提供更多资金、技术和经验支持，为非洲经济发展带来新机遇。

增长稳健趋势向好

2024年，非洲经济保持稳健增长。非洲开发银行发布的《2024年非洲经济展望》报告预测，2024年非洲经济增速将升至3.7%，高于全球平均增速3.2%，并有望在2025年升至4.3%。在2024年全球增长最快的20个经济体中，非洲国家将占据10席。

非洲大陆区域间经济发展形势存在差异，但总体呈现增长势头，其中东非和西非地区最具活力。《2024年非洲经济展望》报告显示，得益于基础设施投资和区域合作深化，东非地区继续引领非洲经济，增长率预计将从2023年的1.5%大幅上升至2024年的4.9%。西非地区2024年经济增速预计达4.2%，高于2023年的3.6%。

经济结构相对多元化、非资源依赖型的非洲国家2024年经济表现亮眼。根据国际货币基金组织（IMF）数据，在区域一体化建设和基础设施投资拉动下，2024年卢旺达经济预计将增长7%；得益于电信、制造业投资以及农业出口强劲增长，科特迪瓦经济预计增长6.5%；在农业和制造业推动下，埃塞俄比亚预计增长6.1%；因农业和旅游业复苏，肯尼亚经济增速有望达到5%。

相对而言，资源依赖型国家表现欠佳，例如尼日利亚因石油产量低迷和改革阵痛，预计经济增长2.9%。

经济多元化特征明显

2024年，非洲经济发展多元化特征愈发明显。区域经济一体化、数字化转型、科技创新和人才培养成为推动非洲经济向好的重要驱动力。

非洲大陆自贸区建设取得重要进展。目前，《非洲大陆自由贸易协定》已在喀麦隆、南非、加纳等国落地，为非洲国家经济增长创造新机遇。据预测，自贸区启动后，非洲内部贸易额有望从2023年的1922亿美元大幅增长至2030年的5200亿美元。

数字化转型成为非洲经济增长的另一大亮点。非洲各国积极建设数字基础设施，推动数字经济和电子商务蓬勃发展。国际电信联盟数据显示，非洲大陆互联网用户数量从2014年的1.81亿增加到目前的近6.46亿，预计2029年将达到11亿以上，为非洲深度融入全球经济体系创造有利条件。

伴随数字化转型，移动支付迅速在非洲崛起。全球移动通信系统协会信息组织发布的2024年相关行业报告显示，2023年非洲的电子货币用户注册账户数达8.56亿，占全球注册账户的49%，新增账户更是占全球的70%以上。

此外，非洲各国还通过设立科研基金、建设科技园区、吸引海外人才回流等措施，有力推动产业升级和技术革新。

对华合作提供持久动力

非洲经济整体呈现稳健增长态势，但仍面临多重挑战。IMF指出，全球经济环境不稳定、高通胀、借贷成本上升、气候灾害以及政治动荡等因素，正对非洲经济前景构成持续压力。

肯尼亚经济学家詹姆斯·希克瓦蒂强调，非洲基础设施建设相对滞后，交通、通信、能源等领域的短板制约经济进一步发展。

在区域经济一体化方面，非洲国家间的贸易壁垒与争端依然存在，阻碍区域市场融合。希克瓦蒂指出，肯尼亚与乌干达之间的牛奶争端等问题，凸显各国在经济压力下的内顾倾向。

为应对挑战，非洲国家积极寻求与金砖国家及其他新兴市场经济体加强合作，努力提高经济治理能力，增强抵御外部风险能力。在这一过程中，中非合作发挥了重要作用。中国持续加大对非洲区域互联互通的支持力度，从基础设施建设、技术、人才、市场等方面为非洲发展全方位赋能。

2024年，埃及和埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员，通过金砖机制扩大对华合作。9月召开的中非合作论坛北京峰会，进一步夯实中非合作基础。11月举行的第七届进博会吸引众多非洲企业参加，为非洲商品进入全球供应链开辟通道。12月1日起，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，为非洲产业发展提供契机。

乌干达卡鲁玛水电站全部机组实现发电并网目标、尼日利亚拉各斯轻轨红线项目一期通车、肯尼亚斯瓦克大坝主体建设基本完工……在中非合作论坛、共建“一带一路”倡议等机制框架下，中非携手推进基础设施建设，成果遍布非洲大陆。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)