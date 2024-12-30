新华社休斯敦12月29日电（记者徐剑梅）美国卡特中心29日发表声明说，前总统吉米·卡特当天下午在位于美国东南部佐治亚州普莱恩斯的家中去世，享年100岁。美国将为他举行国葬。

美国媒体12月29日报道，美国前总统吉米·卡特当天去世，享年100岁。新华社记者 葛相文 摄

卡特中心表示，卡特在家人陪伴下安详离世。佐治亚州首府亚特兰大和华盛顿特区均将举行悼念活动。

美国总统拜登在一份白宫声明中说，卡特一生致力于消除疾病、缔造和平，是一位非凡的领导人、政治家和人道主义者。他下令在华盛顿特区为卡特举行国葬。

据美国政府网站介绍，国葬活动将持续7至10天。

候任总统特朗普在社交媒体上表示，卡特担任总统期间遭遇的挑战发生在美国的关键时刻，他竭尽全力改善全体美国人的生活，美国人对他心怀感激之情。

这是2014年7月17日，美国前总统卡特在亚特兰大卡特中心出席活动的资料照片。新华社记者 鲍丹丹 摄

卡特1977年至1981年任美国第39任总统，任内中美两国正式建交。他任内还促成埃及和以色列签订在中东和平进程中具有重要意义的《戴维营协议》，并与巴拿马领导人签署规定美国撤出全部驻军并将运河归还巴拿马的《新运河条约》。

卡特离开白宫后的40多年里，致力于世界和平与慈善事业。

卡特1924年10月1日生于佐治亚州一个种植花生的农场主家庭。他是美国最长寿的前总统，也是美国婚姻持续最久的前总统。根据生前安排，他将被安葬于家乡普莱恩斯，长眠于结缡77年、于2023年11月去世的妻子罗莎琳身侧。

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