打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国前总统卡特百岁辞世

2024年12月30日09:42 | 来源：新华网
小字号

新华社休斯敦12月29日电（记者徐剑梅）美国卡特中心29日发表声明说，前总统吉米·卡特当天下午在位于美国东南部佐治亚州普莱恩斯的家中去世，享年100岁。美国将为他举行国葬。

美国媒体12月29日报道，美国前总统吉米·卡特当天去世，享年100岁。新华社记者 葛相文 摄

卡特中心表示，卡特在家人陪伴下安详离世。佐治亚州首府亚特兰大和华盛顿特区均将举行悼念活动。

美国总统拜登在一份白宫声明中说，卡特一生致力于消除疾病、缔造和平，是一位非凡的领导人、政治家和人道主义者。他下令在华盛顿特区为卡特举行国葬。

据美国政府网站介绍，国葬活动将持续7至10天。

候任总统特朗普在社交媒体上表示，卡特担任总统期间遭遇的挑战发生在美国的关键时刻，他竭尽全力改善全体美国人的生活，美国人对他心怀感激之情。

这是2014年7月17日，美国前总统卡特在亚特兰大卡特中心出席活动的资料照片。新华社记者 鲍丹丹 摄

卡特1977年至1981年任美国第39任总统，任内中美两国正式建交。他任内还促成埃及和以色列签订在中东和平进程中具有重要意义的《戴维营协议》，并与巴拿马领导人签署规定美国撤出全部驻军并将运河归还巴拿马的《新运河条约》。

卡特离开白宫后的40多年里，致力于世界和平与慈善事业。

卡特1924年10月1日生于佐治亚州一个种植花生的农场主家庭。他是美国最长寿的前总统，也是美国婚姻持续最久的前总统。根据生前安排，他将被安葬于家乡普莱恩斯，长眠于结缡77年、于2023年11月去世的妻子罗莎琳身侧。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部