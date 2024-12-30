詹志华 王彦飞

近日，肯尼亚中国经济贸易协会发布的中资企业社会责任报告显示，2022年至2023年间，中企在肯尼亚雇用6万余名本地员工，本地化率超过90%，在促进当地就业等方面作出积极贡献。中国与肯尼亚之间的互利合作，是中非携手推进现代化、助力全球南方现代化的一个生动缩影。

谋发展、求合作是中国和非洲国家的共同追求。中非关系不是一天就发展起来的，更不是什么人赐予的，而是中非风雨同舟、患难与共，一步一个脚印走出来的。上世纪中叶以来，中非在反帝反殖反霸的斗争中并肩奋斗，在发展振兴、逐梦现代化的道路上携手同行，结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊。新世纪以来，依托中非合作论坛平台，中非携手合作、共同发展。

数据显示，中国企业已为非洲新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个。一条条公路、铁路，一座座学校、医院，一片片工业园区、经济特区，成为中非合作的“金字招牌”。新时代以来，中非合作向更高水平、更深层次、更宽领域发展。双方将共建“一带一路”倡议、全球发展倡议同非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略有机对接。从2015年提出中非共同实施“十大合作计划”，到2018年提出重点实施“八大行动”；从2021年宣布中非务实合作“九项工程”，再到今年9月召开的中非合作论坛北京峰会提出中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，通过未来3年加强中非合作的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，中非合作不断与时俱进、开拓创新，为实现现代化积蓄动能。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心博士后研究员吉迪恩·希坦加认为，“全球南方”国家尤其是非洲国家看好中国经济发展前景，非中携手推进现代化有利于扩大双方互利合作，推动非洲经济发展及减贫进程，促进非中民心相通。

中非携手推进现代化的一系列务实举措和有力行动，生动展现了中国式现代化的世界意义。中国和非洲人口占世界总人口的1/3，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。就中国而言，中国追求的不是独善其身的现代化，愿同包括广大发展中国家在内的各国一道，推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。中国是最大的发展中国家，致力于以高水平开放促进高质量发展，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，这将为非洲国家提供巨大机遇。就非洲而言，非洲是发展中国家最集中的大陆，已全面启动非盟《2063年议程》第二个十年实施计划，加快推进非洲大陆自贸区建设，致力于打造一体化、繁荣、和平的非洲。中非共逐现代化之梦，既给中非人民带来更多实惠，又将为完善全球治理、促进和平发展注入强大动力。正如加纳非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬表示，非中携手推进现代化必将引领“全球南方”走向繁荣。

当今世界正经历百年未有之大变局，面对新的机遇和挑战，中国和非洲更需要团结合作。中非合作兴，则南南合作兴。中非双方发展好，世界会更好。只要28亿多中非人民同心同向，就一定能在现代化道路上共创辉煌，为建设持久和平、共同繁荣的世界，构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

（作者分别为福州大学马克思主义学院院长、副教授）

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