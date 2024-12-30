超八成受访企业扩大和维持对外投资意向——

本报北京12月29日电（记者李婕）中国贸促会日前发布报告显示，2024年，中国企业对外投资合作平稳发展，超八成受访企业扩大和维持对外投资意向，超九成受访企业对中国对外投资前景持较为乐观态度。

为及时跟踪分析中国企业对外投资情况，自2008年开始，中国贸促会每年编发《中国企业对外投资现状及意向调查报告》。中国贸促会新闻发言人孙晓在日前举行的新闻发布会上介绍，《报告》显示，全年中国企业对外投资主要呈现以下特点和趋势。

从地域看，企业对外投资优先选择共建“一带一路”国家。从行业看，五成企业对外投资优先选择制造业，近三成企业优先选择批发和零售业。从目的看，近七成企业对外投资目的为开拓海外市场，近四成企业为提升品牌国际知名度，超三成企业为降低生产经营成本。从成效看，超六成企业对外投资收益率增加或保持稳定。

从货币选择看，超六成企业考虑使用人民币开展对外投资，超八成企业使用人民币开展对外投资的意愿增强。从出海意向看，近五成企业有“抱团出海”意向，近七成企业“抱团出海”对象是产业链上的上下游企业。

从社会责任看，87.5%的企业在东道国履行了社会责任，82.2%的企业表示其在东道国履行社会责任的效果基本满足预期。从出口促进看，近七成企业在开展对外投资后增加了对东道国的出口贸易额，其中超三成企业扩大了对东道国关键设备、原材料的出口。

在对外贸易方面，日前发布的全国贸促系统商事认证数据也显示，广大外贸主体积极“走出去”开拓海外市场。

2024年11月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书65.1万份，较上年同比增长10.02%，“反映当前我国外贸运行总体平稳，全年可望平稳收官，实现质升量稳目标。”孙晓说。

原产地证书签发情况是对外贸易的“晴雨表”。11月，全国贸促系统优惠原产地证书签证金额为74.11亿美元，同比增长27%；签证份数为23.67万份，同比增长38.47%；办证企业2.66万家，同比增长20.76%。

11月，全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额为7.46亿美元，同比增长30.85%；签证份数为26759份，同比增长34.14%；办证企业4095家，同比增长18.94%，出口目的国包括日本、韩国、印尼、越南等11个成员国，越来越多中国企业更加积极主动利用RCEP政策红利。

ATA单证册是为暂时进出境货物专门创设的海关通关文件，被称为“货物通关护照”。11月，全国贸促系统签发相关ATA单证册涵盖货值约1.92亿元，同比增长2.67%；办证企业451家，同比增长126.63%。全国贸促系统商事证明出证量57625份，同比增长4.62%，办证企业14570家，同比增长5.88%。

“这表明，尽管在当前不确定性增加、不稳定性增多等一系列因素影响下，我国对外贸易仍展现较强韧性和活力，广大外贸主体积极‘走出去’开拓海外市场。”孙晓表示。

据介绍，11月，商事认证“绿色通道”共受理6家企业申请，平均为每家企业参与相关国家重要项目节约9天宝贵时间，增强了我国企业在海外市场的竞争力，希望更多企业关注并利用。

(责编：崔译戈、刘叶婷)