2025年1月1日起，中国调整部分商品关税税率税目——

本报记者 王俊岭

近年来，四川省南充市高坪区依托中欧班列，打造“家门口”的免税店，将20多个国家的千余种商品带到市民身边。图为市民在高坪区川东北金融中心的俄罗斯商品馆选购进口商品。 杨 波摄（人民视觉）

日前，国务院关税税则委员会发布《2025年关税调整方案》（以下简称《方案》），自2025年1月1日起实施。专家表示，此次调整降低了部分原材料、药品、设备及零部件等的进口关税，并对协定税率、税则税目进行调整，有利于增加优质产品进口，扩大国内需求，推进高水平对外开放，扎实推动高质量发展。

935项商品低于最惠国税率

2025年，中国将对935项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。

一是支持以科技创新引领新质生产力发展，降低环烯烃聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物、救火车和抢修车等特殊用途车辆的自动变速箱等的进口关税。二是在发展中保障和改善民生，降低环硅酸锆钠、CAR-T肿瘤疗法用的病毒载体、外科植入用镍钛合金丝等的进口关税。三是推进绿色低碳发展，降低乙烷、部分再生铜铝原料的进口关税。

比如，种用牛蒡、种用甜玉米、乳基特殊医学用途婴幼儿配方食品、椰子或干椰肉的油渣饼及其他固体残渣2025年最惠国税率为5%至15%不等，调整后2025年享受的暂定税率均降为零。

此外，《方案》根据国内产业发展和供需情况变化，在中国加入世界贸易组织承诺范围内，提高糖浆和含糖预混粉、氯乙烯、电池隔膜等部分商品的进口关税。

这些调整顺应了中国经济自身发展需求。中国汽车技术研究中心有限公司资深首席专家黄永和说，《方案》针对汽车产业链上下游商品的税目和税率进行调整，在保障中国汽车产业链供应链安全稳定供给的同时，有助于提升中国汽车产业关键环节的国际竞争力。

在中国石油和化学工业联合会信息与市场部副主任范敏看来，乙烷、环烯烃聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物等几类产品，都是目前国内石化行业非常重要的基础原料。《方案》降低了进口关税成本，有利于鼓励绿色低碳工艺的应用或下游高技术高性能产品的发展壮大。

继续给予43国零关税待遇

当前国际经济形势下，《方案》还体现出中国作为贸易大国的责任担当。

为帮助最不发达国家发展，实现互利共赢，2025年继续给予43个与中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。同时，中国继续根据亚太贸易协定以及与有关东盟成员国政府间换文协议，对原产于孟加拉国、老挝、柬埔寨、缅甸的部分进口货物实施特惠税率。

协定税率方面，2025年，中国对24个自由贸易协定和优惠贸易安排项下、原产于34个国家或者地区的部分进口商品实施协定税率。其中，中国—马尔代夫自由贸易协定自2025年1月1日起生效并实施降税，未来完成最终降税后，双方接近96%的税目将实现零关税。

“2024年12月1日，我国开始对原产于同我国建交的最不发达国家的100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率。2025年，我国继续实施这一单边开放政策。同时，相比于《2024年关税调整方案》，我国自2025年1月1日开始实施的自贸协定和优惠贸易安排从20个增加到24个，涵盖的原产国家和地区从30个增加到34个。这些改变意味着我们的外贸朋友圈正不断扩大。”对外经济贸易大学教授崔凡对本报记者说。

崔凡表示，作为《中华人民共和国关税法》生效后的首次年度关税调整方案，《方案》对标了“稳步扩大制度型开放”“扩大对最不发达国家单边开放”“扩大面向全球的高标准自由贸易区网络”等要求，体现了中国以高水平对外开放推动高质量发展的积极姿态。

推进税则体系科学化规范化

值得注意的是，《方案》在2025年还增列纯电动乘用车、杏鲍菇罐头、锂辉石、乙烷等本国子目，优化椰子汁、制成的饲料添加剂等税目名称的表述。调整后，税则税目总数为8960个。同时，新增干紫菜、增碳剂、注塑机等本国子目注释，优化白酒、木质活性炭、热敏打印头等本国子目注释的表述。

“总体看，这次关税调整具有灵活精准的特点，降低了部分关键设备和零部件、药品和医疗器械、资源能源品等的进口暂定税率。调整或取消了我国已经具有一定生产能力和竞争力产品的进口暂定税率。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云说，相关调整举措对于中国扩大开放、产业升级都具有积极的促进作用。

在实践层面，有关部门也积极推出一系列配套举措。12月29日，海关总署出台了新一轮支持长三角区域一体化发展16项措施。其中，协同地方政府持续推进生物医药研发用物品进口“白名单”试点并探索“白名单”跨区域互认，研究推进在浙江义乌开展进口日用消费品正面清单管理制度试点，构建长三角地区进境粮食入境港、中转港、目的地海关“信息互通、执法互助、结果互认”协作机制等举措，均有助于更好服务优质商品进口。

多位专家表示，随着中国主动开放力度加大、优质产品来华利好增多，越来越多海外市场主体有望从中国的进口中获益。

(责编：崔译戈、刘叶婷)