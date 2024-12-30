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“请进来”，中国胸怀更开放（望海楼）

严瑜
2024年12月30日09:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　岁回律转，华章日新。2024年即将与我们挥手告别。回望这一年，中国与世界亲诚互动的一个个精彩瞬间，定格成一幕幕难忘画面——

　　北京人民大会堂内，中国国旗和50多面非洲国家国旗以及非洲联盟旗帜组成恢弘旗阵；上海黄浦江边，129个国家和地区的3496家展商带来全球好货；杭州西子湖畔、西安大雁塔下、成都宽窄巷子里，无数国籍各异、肤色不同的游客留下“打卡”足迹……这一年，来自五湖四海的朋友相聚中国，华夏大地热闹非凡。

　　开放是当代中国的鲜明标识。2024年，中国开放的大门越开越大，与世界的联系更加紧密。中国张开怀抱，热忱欢迎各国各领域的朋友来华谈合作、寻机遇、增见闻，亲身感受开放中国的活力与魅力。

　　把国际政要与国际友人请进来。从暖春三月，美国工商界和战略学术界人士访华，聆听“改革不会停顿，开放不会止步”的中国强音，到维夏之月，中阿合作论坛第十届部长级会议举行，中国迎来亲切的阿拉伯朋友；从金秋九月，2024年中非合作论坛北京峰会上，中非友好大家庭实现又一次大团圆，到隆冬时节，主要国际经济组织负责人聚首北京，与中国展开对话，共商全球经济治理要务……这一年，众多国际政要与国际友人来华访问，畅叙友谊，共谋发展，在坦诚交流中增进理解、凝聚共识。

　　“访中国”节奏频密的背后，是中国互利共赢的大国担当，是中国计利天下的大国情怀。这一年，顺应全球南方国家发展需求，中国给予所有建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体；面对世界发展进程中的困难挑战，中国主动对接国际高标准经贸规则，激活亚太自贸区进程，坚定不移推进贸易和投资自由化便利化，为全球经济增长不断提供新动能。中国用行动证明，“中国将始终是世界发展的重要机遇。我们敞开大门，谁来同我们合作都欢迎”。

　　把外资外企请进来。南海之滨，苹果公司应用研究实验室在河套深圳园区正式建成运营；东海之畔，特斯拉上海储能超级工厂建设一片火热，完工在即；西南端，第21届中国—东盟博览会吸引超3000家企业赴广西南宁参展；西北角，新疆霍尔果斯铁路口岸，平均每2个小时要完成一列入境返程中欧班列的换装……这一年，中国市场“磁力”十足，跨国公司高管接踵而至，外企投资中国意愿持续提高。中国德国商会、中国日本商会的调查报告不约而同地显示，深耕中国市场是在华德企、日企的主流选择。设厂、增资、扩产，外资外企对中国市场投出信任票。

　　“投中国”信心不减的背后，是中国共享发展机遇的满满诚意，是中国优化营商环境的务实行动。这一年，从消博会、服贸会，到数贸会、进博会，再到链博会、广交会，中国重大国家级“会展矩阵”精彩纷呈，为外资外企打开机遇大门、搭建合作平台；外资准入负面清单持续缩减，制造业准入全面放开；海南自贸港药品、医疗器械“零关税”政策发布，“零关税”商品范围进一步扩大；22个自贸试验区构建起覆盖东西南北中，统筹沿海、内陆、沿边的改革开放新格局。中国贸促会最新报告显示，受访外资企业中，九成对中国营商环境评价“满意”及以上。

　　把外国游客请进来。在上海搭乘磁悬浮列车，感受“飞一般”的惊人速度；在贵州畅游黔山秀水，欣赏西南腹地的无限风光；在福建泉州头戴“簪花围”、身披大裾衫，领略传承千年的非遗文化之美；在甘肃天水吃一碗裹满油泼辣子的麻辣烫，感受舌尖上的“热辣滚烫”……这一年，“中国游”风靡全球，掀起国际旅游市场新热潮。越来越多外国游客来到中国，或是开启“特种兵式旅游”，或是选择沉浸式深度游，以多种方式“打开”多彩中国。他们中的许多人还主动当起推荐官，在海外社交媒体分享自己的中国见闻，以“中国游”为主题的媒体流量在国际互联网突破10亿。

　　“游中国”持续升温的背后，是中国从未停歇的开放脚步，是中国热情友善的待客之道。这一年，中国免签“朋友圈”不断扩容，单方面免签国家范围进一步扩大，过境免签政策全面放宽优化，外国人来华学习、工作、生活便利度不断提升；入境游“堵点”陆续疏通，各地各部门先后出台多项举措，提升支付便利性，优化景区预约购票程序，提供多语种文旅服务，让外国游客来中国“说走就走”、到中国宾至如归。开放、自信、生动的中国让无数“头回客”变成“回头客”，世界眼中的中国形象更加真实、立体、全面。

　　今天的中国，是紧密联系世界的中国。秉承“有朋自远方来，不亦乐乎”的好客传统，奉行互利共赢的开放战略，坚守“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的郑重承诺，中国以高水平的开放姿态，与世界热情相拥，共促进步繁荣，必将为全球发展创造更多机遇。

　　（作者为本报评论员）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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