新华社墨西哥城12月28日电 跨年特稿｜拉美图自强稳中求兴 中拉谋合作走深走实

新华社记者姜岩

2024年，拉美政治版图呈现“左右互搏”，地区局势稳中有进也有乱。这一年，全球治理的“拉美时刻”举世瞩目，拉美国家与广大发展中国家携手发出全球南方强音。这一年，拉美掀起“中国热”，中拉命运共同体建设在元首外交战略引领下蓬勃发展。

政坛“左右互搏”

2024年，拉美政坛总体保持稳定。萨尔瓦多、巴拿马、多米尼加、墨西哥、委内瑞拉和乌拉圭6国举行大选，其中4国执政党取胜，巴拿马和乌拉圭发生执政党派更迭。墨西哥和委内瑞拉左翼政党连续执政，萨尔瓦多和多米尼加右翼政党继续掌权。

在选举结果的背后，拉美政治版图“左右竞争”持续升温。其中，墨西哥、巴西等国家左翼政党优势明显，而阿根廷、厄瓜多尔等国右翼政党影响力上升。在左右政治之争等影响下，2024年部分拉美国家间龃龉频现。4月，厄瓜多尔安全部队进入墨西哥驻厄使馆，逮捕身处使馆的厄前副总统、左翼人士格拉斯，随后墨厄两国宣布断交；巴西、古巴、玻利维亚等国左翼政府谴责厄违反国际法，尼加拉瓜也与厄断交；来自右翼阵营的阿根廷总统米莱多次攻击墨西哥、巴西、哥伦比亚等国来自左翼阵营的领导人。乌拉圭总统拉卡列说，拉美出现“意识形态朋友的俱乐部”，将严重损害区域合作。

分析人士认为，拉美政坛“左右互搏”加剧，既有对前些年左翼力量几乎获得全面胜利的局面进行回调的因素，也有遭受外部干涉的因素，更深层次原因是拉美仍在探索一条可获公认、行之有效的振兴之路。

和平发展占据主流

2024年，总体稳定的局势为拉美一体化发展提供和平环境。巴西总统卢拉说，“南美洲最不需要的就是战争”，道出拉美和平发展的主流意愿。

2024年7月，玻利维亚完成正式加入南方共同市场（南共市）程序；12月，巴拿马成为南共市联系国，南共市国家与欧盟达成自由贸易协定……拉美国家间的一体化和地区整体对外合作进程稳步向前。

2024年，拉美经济虽仍面临增长乏力和失业率高企等问题，但展现出一定韧性。国际货币基金组织10月发布的报告显示，多个拉美国家通货膨胀水平呈下降趋势，国内消费保持向好势头，外贸受地缘政治紧张局势影响不明显。世界银行10月报告指出，拉美地区在控制通货膨胀和稳定宏观经济环境方面取得长足进展。

地区国家小乱不断

2024年年初以来，厄瓜多尔多地恶性犯罪高发，政府通过“国内武装冲突”政令并在多地实施紧急状态；6月底，玻利维亚发生未遂政变，军人和装甲车冲击总统府，前陆军司令苏尼加因未遂政变被捕；海地全年动荡不安，帮派势力控制多地，首都太子港12月大规模暴力事件造成逾100人死亡。

“小乱不断”揭示部分拉美国家的治理困境，而外部干涉是拉美地区乱象的深层次根源。美国继续奉行干涉主义，把拉美当作自家后院，插手拉美事务，持续制裁部分拉美国家，以“美国优先”为导向处理移民问题，美国当选总统特朗普尚未执政便宣称要对墨西哥加征关税、威胁“收回”巴拿马运河……

2024年8月，洪都拉斯政府因美方干涉洪内政，宣布终止与美方签署的引渡条约。10月，联合国大会再次以压倒性多数通过决议，敦促美国结束对古巴封锁，而美国仍投出反对票。古巴外交部长罗德里格斯痛斥，美国数十年的经济、金融封锁和贸易禁运导致古巴累计损失超过1641亿美元。玻利维亚前外长瓦纳库尼说，美国从未放弃“门罗主义”，持续干涉拉美事务，给地区人民带来痛苦和伤害。

中拉关系走深走实

跨越山海，会老友、交新朋。2024年是中拉“双向奔赴”的一年。11月，习近平主席开启党的二十大后首次拉美之行，应邀赴秘鲁出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问，赴巴西出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。这一年，安提瓜和巴布达、多米尼克、苏里南、秘鲁等拉美多国领导人相继访华，元首外交引领中拉关系与中拉合作扩容、提质、增效。

这一年，中拉合作共赢走深走实，高质量共建“一带一路”取得重大成就。12月18日，秘鲁钱凯港至上海港航线首船“新上海”轮驶入上海港，标志着“钱凯—上海”海运航次首次双向贯通。钱凯港项目不仅为秘鲁带来丰厚经济收入、创造大量就业岗位，还将有力巩固秘鲁衔接陆海、联通亚洲和拉美的门户地位，带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设。秘鲁圣马科斯大学亚洲研究中心学者玛丽亚·奥斯特罗认为，钱凯港将让南美洲国家更好地融入全球物流链，有望成为南美洲国家经济一体化的“催化剂”。

这一年，中拉人文交流亮点纷呈。11月，首届“全球南方”媒体智库高端论坛在巴西圣保罗举行，习近平主席和卢拉总统专门向论坛发来贺信。中拉文明交流互鉴活动次第展开，中秘国宝“跨洋对话”、“中拉文明对话论坛”在秘鲁举行，数十部中国优秀视听节目在拉美展播，“中巴青年故事会”拉近心与心距离。中国与巴西、墨西哥、古巴等国新增或恢复多条直航航班，为中拉“跨半球”交往架起新桥梁。

这一年是习近平主席提出构建中拉命运共同体十周年。11月的拉美之行中，习近平主席在会见墨西哥、智利、阿根廷、玻利维亚等拉美国家领导人时强调，中方愿同拉方加强发展战略对接，不断丰富中拉命运共同体内涵和实践。

“南方时刻”正在点亮

11月11日，习近平主席向“全球南方”媒体智库高端论坛致贺信时指出，“当前，全球南方声势卓然壮大，在人类进步事业中发挥着越来越重要的作用”。

这一年，中国和巴西联合发表关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，会同立场相近的全球南方国家共同发起成立乌克兰危机“和平之友”小组，为局势降温汇聚合力。

二十国集团里约热内卢峰会上，习近平主席从经济、金融、贸易、数字、生态等五个方面提出完善全球治理的理念主张，并宣布中国支持全球发展的八项行动；巴西将“抗击饥饿与贫困”作为主要议题，倡议成立“抗击饥饿与贫困全球联盟”，中方高度赞赏并率先加入。这些切实举措为全球南方发展振兴注入强劲动力。

展望新一年，拉美“超级选举周期”中“左右互搏”仍将继续。新一届美国政府内政外交政策将对拉美产生重要影响。面对单边主义、保护主义明显上升，拉美从未放弃独立自主的追求，期待公平正义的呼声日益高涨，全球南方理念深入人心。

新一年，是中拉论坛正式运行10周年。10年来，在元首外交引领下，中拉政治互信不断增强，各领域合作驶入发展快车道，中拉命运共同体建设将继续利好中拉、造福世界。

(责编：崔译戈、刘叶婷)