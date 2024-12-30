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专访｜沙中多领域合作前景广阔——访沙特阿拉伯外交事务国务大臣阿德尔·朱拜尔

2024年12月30日09:26 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得12月29日电　专访｜沙中多领域合作前景广阔——访沙特阿拉伯外交事务国务大臣阿德尔·朱拜尔

　　新华社记者罗晨　王海洲　陈琛

12月6日，沙特阿拉伯外交事务国务大臣阿德尔·朱拜尔在首都利雅得接受新华社记者专访。新华社记者 罗晨 摄

12月6日，沙特阿拉伯外交事务国务大臣阿德尔·朱拜尔在首都利雅得接受新华社记者专访。新华社记者 罗晨 摄

　　沙特阿拉伯外交事务国务大臣阿德尔·朱拜尔日前在沙特首都利雅得接受新华社记者专访时表示，沙特和中国近年来双边关系不断巩固和深化，在政治、经济、文化和应对气候变化等众多领域合作密切，成果丰硕，展现出广阔的合作前景。

　　朱拜尔说，自1990年两国建交以来，沙中关系实现跨越式发展。两国全面战略伙伴关系近年来持续深化，“相信这一牢固的伙伴关系将不断造福两国和两国人民”。

　　“中国是沙特的第一大贸易伙伴，沙特是中国在中东地区第一大贸易伙伴。”朱拜尔说，“我们在中国有大量的投资，涉及石化等多个领域。中国企业在沙特也有大量投资。两国投资领域合作正在不断拓宽和深入。”

　　“沙中两国的科研机构、教育机构、企业和公共部门都在展开合作。这些都是我们共同努力的领域。”朱拜尔说。

　　中国与沙特将共同举办2025中国-沙特文化年。朱拜尔表示，人文交流在两国关系中扮演着重要角色，是促进两国交往的重要纽带。“当人们相知相交时，他们会寻求共同利益，这些共同利益将两国更紧密地联系在一起。”

　　朱拜尔注意到，近年来，赴沙特旅游的中国人数量大幅增加，也有越来越多的沙特人前往中国，“这促进了两国贸易、投资等领域的往来”。他说：“增进两国和两国人民间的互相了解是深化双边关系的重要因素。”

　　朱拜尔认为，沙中两国同为发展中国家，是国际体系的重要参与者，都致力于推动构建更加公平公正的国际秩序。

　　朱拜尔表示，沙中两国都致力于践行真正的多边主义，这对应对全人类面临的共同挑战至关重要。他说：“在多边平台上处理问题时应依靠逻辑、智慧和科学，而非情绪化、政治炒作或相互指责。”

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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