新华社北京12月29日电 题：以色列和也门冲突升级加剧地区不安

新华社记者柳伟建 刘学

近日，以色列军队对也门胡塞武装发动新一轮军事打击，后者施以反击，双方冲突升级。分析人士指出，近期以色列和胡塞武装之间的互袭频率增加、攻击面扩大，双方对抗冲突或将呈现长期化趋势，恐将给地区局势带来更多变数。

冲突持续升级

以色列26日对也门首都萨那国际机场和红海沿岸的荷台达省发动空袭，造成至少6人死亡、约40人受伤。以国防军发表声明说，以军还袭击了荷台达港、塞利夫港等地军事设施。在对萨那国际机场的空袭结束后，以总理内塔尼亚胡在接受媒体采访时表示，以色列对胡塞武装的打击才刚刚开始。27日，胡塞武装使用高超音速导弹袭击了以色列特拉维夫本-古里安国际机场，并袭击了一艘前往以色列的船。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动，以色列则不断以空袭等手段回击。及至2024年岁末，双方冲突持续不断。以国防部长卡茨近日表示，以方将打击胡塞武装的战略基础设施，还将对其领导人进行“定点清除”。

有分析说，近期以色列和胡塞武装的互相袭击频率升高，打击面也从军事目标扩大到了机场等民用设施，紧张局势进一步加剧，双方的对抗和冲突或将呈现出长期化趋势。

背后各有考量

分析人士指出，以色列和胡塞武装近日互相袭击、冲突升级，背后有着基于各自政治利益的考量。

长期以来，西方舆论把黎巴嫩真主党、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、也门胡塞武装、叙利亚巴沙尔·阿萨德政权、一些伊拉克民兵武装等视为伊朗在中东地区主导的抗以联盟“抵抗之弧”。从以色列方面来说，随着哈马斯和黎巴嫩真主党力量不断被削弱，叙利亚巴沙尔政权倒台，以方想抓住局势对自身有利的时机，进一步加大对胡塞武装的打击，从而巩固和延续自身在地区的军事优势。

此外，内塔尼亚胡目前面临腐败指控和被扣押人员家属抗议等一系列来自国内的舆论压力。有分析说，对胡塞武装发动新一轮军事行动有利于内塔尼亚胡转移国内民众视线。

2月7日，在位于耶路撒冷的以色列总理办公室，以色列总理内塔尼亚胡在新闻发布会上讲话。新华社发

分析人士指出，胡塞武装则想通过升级与以色列的对抗向以方施压，从而加快加沙地带停火进程，同时提升自身在也门乃至阿拉伯国家和整个伊斯兰世界的形象和声望。

也门政治分析人士艾哈迈德·纳吉表示，胡塞武装试图释放一个信息，即尽管“抵抗之弧”力量受挫，其仍有能力与以色列抗衡。以色列军事分析师约西·耶霍舒亚认为，随着黎巴嫩真主党和哈马斯力量被削弱，胡塞武装想通过与以色列的对抗进一步提升在地区的影响力。

多重负面影响

以色列媒体分析说，由于胡塞武装在也门北部地区有着较强影响力，加之也门并非以色列邻国，以方针对胡塞武装的军事行动难度不小。分析人士指出，由于军事行动操作难度大、获利相对较小，未来如果加沙地带实现停火，以色列与胡塞武装直接冲突的意愿可能会降低。不过，目前看来，双方紧张冲突将给地区局势再添变数。

一方面，也门人道主义危机恐将进一步加剧。以色列近期对也门的袭击对象包括机场、港口等，也门政治学者阿尔瓦·梅克达德指出，受袭的荷台达港是也门主要港口，以方袭击将增加人道主义援助进入也门的难度，对人道主义行动构成严重威胁。

另一方面，红海航运可能受到更多冲击。由于胡塞武装与以色列之间的冲突造成红海海域局势持续紧张，很多国际航运企业被迫放弃红海航线，改道非洲航线，船只绕行非洲大陆西南端好望角。苏伊士运河管理局10月初公布的数据显示，2024年1月以来，苏伊士运河收入同比下降60%，过境船只数量同比减少49%。

此外，也门和谈与地区局势也将面临更多不确定性。梅克达德认为，随着胡塞武装和以色列对抗升级，也门国内力量对比可能发生变化，导致也门局势进一步动荡。另有分析指出，沙特与胡塞武装2023年开启直接对话，商讨停火和政治解决方案，但随着以色列和胡塞武装冲突升级，红海局势不稳或对沙特和埃及经济造成损害，导致周边国家对胡塞武装的不满情绪上升，进而影响到也门内部和谈与地区局势稳定。

(责编：崔译戈、刘叶婷)