新华社布拉迪斯拉发12月29日电（记者王丽丽）斯洛伐克总理菲佐29日致信欧盟说，默许乌克兰终止俄罗斯天然气过境运输，将导致地区紧张局势加剧。

菲佐当天在社交媒体上公布了这封公开信。菲佐在信中指出，乌克兰总统泽连斯基在没有与欧盟机构或受影响成员国进行任何公开磋商的情况下，就单方面宣布今年底俄罗斯天然气过境乌克兰运输合同到期后不再延续。默许乌克兰总统作出这一单方面决定是“绝对不合理和错误的”，乌方停止俄天然气过境运输对欧盟的伤害将大于对俄罗斯的伤害。

据媒体报道，欧盟委员会本月早些时候表示，不支持也不参与旨在延长俄罗斯天然气过境乌克兰运输事宜的讨论或谈判。

俄罗斯天然气过境乌克兰输往欧洲的协议将于12月31日到期。泽连斯基日前表示不再延长与俄方相关协议，引发斯洛伐克、匈牙利等欧盟成员国对于能源供应的担忧。菲佐27日曾表示，针对乌克兰的态度，斯洛伐克政府将考虑采取包括停止向乌克兰供应电力等对等措施。

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