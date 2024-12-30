新华社大马士革12月29日电（记者程帅朋 冀泽）“叙利亚沙姆解放武装”领导人艾哈迈德·沙拉29日谈及叙未来政治进程时说，制定新宪法可能需要3年，举行选举则可能需要4年。他还表示，将在全国对话会议上宣布解散“叙利亚沙姆解放武装”。

沙拉当天在接受沙特的阿拉伯电视台采访时说，在选举总统之前，叙利亚需经历多个政治阶段，叙当前正处于重建法律阶段，“我们期待一部能够尽可能长久存在的宪法，这是一项艰巨工作，需要很长时间”。

他强调，不允许以任何形式分裂叙利亚，也不接受“联邦制”。库尔德人是叙利亚社会不可分割的组成部分，叙国防部将把库尔德武装纳入其序列。

沙拉表示，将在全国对话会议上宣布解散“叙利亚沙姆解放武装”。全国对话会议将汇集叙社会各阶层，并组建一些专门委员会。

据卡塔尔半岛电视台28日报道，叙利亚新领导层拟于未来几天在首都大马士革召开扩大、全面的全国对话会议，目的是组建一个协商委员会，该委员会将拥有立法地位并监督政府工作。

叙利亚政局近来发生剧变。12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。

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