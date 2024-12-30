杜一菲

媒体承担着“联接中外、沟通世界”的职责，也是促进民心相通的桥梁。从积极开展中外媒体联合采访，到主动搭建多边交流合作平台，再到组织丰富多彩的访学活动，2024年人民日报社大力推动中外媒体交流合作，以多种形式促进各国人民互学互鉴、相知相亲，成为推动信息传播、增进理解互信、凝聚广泛共识的重要力量。

“百闻不如一见”——在参加完人民日报和哈萨克斯坦媒体“高质量共建‘一带一路’”联合采访后，《哈萨克斯坦真理报》记者写下了这样的报道标题。今年以来，人民日报海外采访组深入中亚、非洲、拉美，与12个国家的数十家主流媒体开展联合采访，多维度、全景式展现中国与世界各国合作共赢的壮美图景。在被誉为“南美通向亚洲的门户”的秘鲁钱凯港，见证中秘务实合作；在坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆，感受中国援外医疗队的仁心仁术；在中亚首家鲁班工坊，了解中国职业教育如何助益塔吉克斯坦培养本土高素质人才……巴西《商业观察报》社长马科斯·德奥利维拉表示，在多边主义受到挑战的当下，全球南方国家媒体携手合作，有助于打破西方媒体的信息垄断，让更多真实、客观的报道触达民众，“人民日报举办的联合采访活动十分及时，具有重要意义”。

“走起来”共同感受合作发展脉动的同时，人民日报社搭建多个平台，让中外媒体能够“坐下来”共同探讨交流。“一带一路”媒体合作论坛不断壮大，日益成为各国媒体对话交流、务实合作的金字招牌；首次举办的2024中拉媒体合作论坛积极作为、汇聚合力，为中拉命运共同体建设贡献智慧和力量；第五届海外华文新媒体论坛围绕“华文新媒体与中国式现代化”，共同探讨如何加快融合发展……不同文化背景、多元观点思考的碰撞与融合，为沟通民心民意、深化理解互信注入正能量。论坛配套活动丰富多彩，从西北大漠到彩云之南，从天府之国到南海之滨，来访的外国媒体同行深入中国各地，了解乡村全面振兴、城市治理、绿色发展、科技创新、文化遗产保护等各领域成就，感受中国经济社会的发展活力和中华文明的独特魅力。“我们需要打开眼界看世界，去了解中国，了解中国文化。”丹麦《哥本哈根邮报》发行人杰斯珀·斯基尔的感悟，道出了外国媒体同行的心声。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。当前，各国人民的前途命运从来没有像今天这样紧密相连、休戚与共。人民日报社将继续携手世界各国媒体，讲好友好故事，发出时代强音，为促进民心相通贡献媒体力量。

《 人民日报 》（ 2024年12月30日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)