图①：10月22日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风团记者走进内蒙古呼和浩特市大盛魁博物馆集群，感受中国传统文化的魅力。图为外国记者展示获赠的书法作品。

王劭凯摄

图②：8月31日，阿拉伯国家主流媒体考察团成员（左）参观位于新疆喀什地区疏附县的“中国新疆民族乐器村”。

邹 懿摄

图③：5月24日，中日韩Z世代媒体访学营一行参访北京首钢一高炉SoReal科幻乐园，了解如何利用5G、虚拟现实等科技使工业遗址焕发新活力。图为访学营成员与工作人员合影。

本报记者 杨俊峰摄

图④：8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场。

本报记者 伊 霄摄

图⑤：8月28日，2024“一带一路”媒体合作论坛媒体合作对话会期间，与会嘉宾在现场交流。

人民网记者 翁奇羽摄

图⑥：11月14日，人民日报和巴西媒体“携手推动构建中巴命运共同体”联合采访成果分享会现场，中巴两国媒体人士互动交流。

本报拉美中心分社 威廉·科埃略·维亚纳摄

图⑦：10月16日，在巴西里约热内卢举行的2024中拉媒体合作论坛现场，与会嘉宾在进行主题发言。

本报记者 时元皓摄

图⑧：9月4日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员参访云南昆明铁道职业技术学院。

云南省委宣传部供图

图⑨：6月10日，人民日报和哈萨克斯坦媒体记者在中国企业收购重组的哈萨克斯坦最大汽车组装企业阿鲁尔集团进行联合采访。

尼娜·伊沙诺娃摄

图⑩：7月31日，人民日报和埃塞俄比亚媒体记者在位于首都亚的斯亚贝巴的谢格尔公园友谊广场进行联合采访。

本报记者 沈小晓摄

《 人民日报 》（ 2024年12月30日 17 版）

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