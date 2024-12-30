本报记者 李 墨

近日，联合国儿童基金会发布《2024年世界儿童状况：不断变化世界中的儿童未来》最新年度报告。报告分析了人口变化、气候与环境危机以及技术突破等全球性趋势对儿童生活的影响，并为如何更好地应对未来的挑战与机遇提出了建议。

报告称，在过去30年，5岁以下儿童死亡率下降了60%，营养不良率下降了45%，疫苗接种覆盖率的持续提高拯救了无数儿童生命。报告预测，随着经济社会发展，预计2050年新生儿存活率将提升至96%以上，儿童受教育率将显著提高，教育性别不平等问题将得到改善。

尽管如此，未来全球儿童生活状况仍充满不确定性和挑战。报告指出，到本世纪中叶，全球18岁以下人口占世界总人口的比例将大幅下降，在一些发达国家和地区，这一比例甚至可能不到1/10，人口结构问题可能导致人们对儿童需求关注度不足。其次，愈发严重的气候变化与环境危机会增加儿童罹患多种生理和心理疾病的风险，降低儿童接受教育的质量和稳定性，并造成更多儿童流离失所。最后，数字技术、人工智能和神经技术等前沿科技的发展在改善人们生活、学习和工作方式的同时，也将造成巨大的数字鸿沟。欠发达国家和地区的儿童可能会因缺乏必要的设备设施和相应的技术技能而难以适应快速发展的信息社会，利用或滥用新技术产生的新型违法行为和不良内容也对儿童构成危害。

联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔表示，儿童正面临着从气候冲击到网络风险等多重危机，这些威胁在未来几年可能还会加深。到2050年创造一个更美好的未来需要的不仅仅是想象力，更需要行动。联合国儿童基金会建议各国政府、企业及社会团体重视并投资儿童教育事业，建立完善社会保障体系，加强生态治理和环境保护，强化数字领域立法和监管，有效维护和发展儿童权益。

《 人民日报 》（ 2024年12月30日 16 版）

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