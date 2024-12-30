杨永全

不久前，我结束了在中老铁路老挝段的工作。3年多的驻外时间，我跑遍了中老铁路老挝段各个车站，见证、记录了很多重要时刻，仅手机里精选的中老铁路照片就有3.4万多张。这些照片犹如一本中老铁路的“成长相册”，定格了中老双方团队携手奋进的难忘经历，记录了两国人民因路而兴的美好生活。

2023年4月13日，中老铁路国际旅客列车开通运营，从昆明南、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象间可实现乘火车当日通达。4月11日，为了抢抓第一张列车车票售出的新闻，我早早来到中老铁路老挝万象站守候，眼睛紧紧盯着售票大厅的显示屏，既兴奋又紧张，生怕错过关键信息。9时10分，首张车票被一位来自中国广西的旅客买下，我拍下她手持车票的照片。“很激动，也很幸运！”她告诉我，这是她第三次来老挝旅游，听说可以购买回国的票，所以早早就来到售票厅。她说：“我一定会好好珍藏这张票。”

如今，“乘坐中老铁路列车去旅行”“坐着动车去老挝”已成为热门话题。中老铁路车站每天都会迎来许多旅客，他们在火车站拍照打卡，洋溢着喜悦的表情。我也拍下了各国游客的镜头，和不少游客成了朋友。一位来自老挝琅勃拉邦的92岁老奶奶，年轻时就是火车迷，多年前送儿子去国外学习火车相关专业，现在她的孙女是“澜沧号”动车组的一名列车长。我用镜头记录下孙女带着她坐上中老铁路火车的圆梦时刻。老奶奶非常开心，中文只会说“您好”的她，不停用“您好”同周围的人打招呼。拍下这些精彩瞬间时，这些旅客是幸福的，我也为他们的幸福而感到幸福。

中老铁路给当地民众生活带来实实在在的变化。23岁的玉达来自老挝乌多姆赛省孟阿县，2022年4月培训合格后，分配到离家不远的孟阿站担任客运员。玉达家世代务农，她是村里第一个找到稳定工作的年轻人，全家都感到骄傲。玉达告诉我，有了这条铁路，从县里到首都万象的往返时间从过去的2天缩短为1天，费用也节省了一半多，很多农产品运出大山卖了好价钱，村民们新修了房屋，有的还买了车，生活改善了很多。玉达说，中老铁路是一条致富路、幸福路，让她和乡亲们的梦想成为现实。

在工作中，中老两国员工各司其职，团结互助，结下深厚友谊。有次我在距离万象500多公里的孟赛采访，等待返程列车时，孟赛站的客运员邀请我给他们拍照。这些刚毕业的年轻人很有镜头感，在车站广场上开心地摆出各种造型，展示风采。我积极配合，一口气拍了几百张照片，他们都非常满意。我们意犹未尽，直到同事来找，我才意识到自己险些错过返程列车。

3年多来，我参与或协调超过140次媒体采访工作，包括美国、德国、加拿大、新加坡等国家的媒体采访。大量中老铁路的图文报道，展示了中国标准走出国门、造福中老民众的故事，让更多人看到这一共建“一带一路”合作样板如何促进基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”和共建国家人民“心联通”。

中老铁路承载着两国人民的友谊和梦想。相信这条人享其行、物畅其流的黄金大通道，将为沿线经济社会发展注入不竭动能，不断续写两国人民心相通、情相连的佳话。

《 人民日报 》（ 2024年12月30日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)